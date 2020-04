Piesa reprezintă o idee pentru viitorul album, așa cum a menționat trupa pe pagina oficială de Facebook. Cu versuri în limba engleză, "Immortal" este interpretată de Nick Făgădar, co-fondatorul trupei. Muzicianul s-a ocupat de compoziția piesei, precum și de vizual.

Cu o intensă și constantă activitate concertistică începând din 2000, Luna Amară a devenit formația fanion pentru mai multe generații care apreciază mesajele sociale, dar și iubirea descrisă printr-o lirică ce naște trăiri dintre cele mai diverse. Sound-ul trupei scoate la iveală compoziții originale care pun accentul pe solo-urile de trompetă, riffurile de chitară și îmbinarea contrastantă a duetului de voci, cvintetul fiind apreciat și pentru partea ritmică solidă care stă la baza pieselor.

Cu un portofoliu live impresionant și o abordare proprie a muzicii rock, cu influențe inclusiv din spectrul metalic și progresiv, Luna Amară continuă să fie relevanți prin arta lor cu mesaj, implicarea socială, profunzimea versurilor și pasiunea cu care se urcă pe scenă de fiecare dată.

De-a lungul carierei, ardelenii au cântat în peste sute de concerte, susținute în Germania, Franța, Ungaria, Olanda, Moldova, Bulgaria, Turcia și România. Trupa are la activ 6 albume de studio: "Asfalt" (2004), "Loc lipsă" (2006), "Don't Let Your Dreams Fall Asleep" (2009), "Pietre în alb" (2011), "Aproape" (2016) și "Nord" (2018). În 2014, a apărut discul "Live la Conti", conținând înregistrarea concertului întâmplat în același an în hotelul Continental din Cluj.