Killa Fonic - Steak

Muzica a fost compusă de Killa Fonic și Alex Ghinea (911), iar versurile de către Killa Fonic. Producția piesei a fost asigurată de Alex Ghinea (911). Așa cum intuim încă din numele piesei, cei doi artiști se aventurează în Universul Valorant, jucându-se cu Phoenix și Jett, doi dintre cei mai iubiți agenți ai gamerilor români. Riot Games, dezvoltatorului jocului, i-a susținut pe cei doi soliști în demersul de a crea melodia inspirată de joc.

"Fac parte dintr-o generație care a prins ultimele fragmente din jocurile 2D și am crescut odată cu evoluția acestora până astăzi, unde mă pot bucura de viitorul la care visam atunci când eram mic, iar Valorant nu doar că face asta foarte bine și stimulează amintirile din noi despre caractere cu skill-uri cool care se duelează, Valorant oferă și o nouă atmosferă cu noi inputs a stilului de joc first person shooter într-un mix perfect cu ideea de super puteri și ăsta e unul din motivele pentru care ador să îl joc! Mă bucur că prin acest proiect am reușit să colaborez cu Roxen, fiind prima noastră piesă, de mine mult așteptată", a declarat Killa Fonic.

Valorant este un shooter tactic competitiv, bazat pe personaje care se joacă în două echipe de câte cinci jucători. Valorant este un joc multiplayer precis și letal, cu gameplay de înaltă fidelitate și un arsenal divers de arme, agenți cu abilități unice și hărți reglate competitiv pentru mii de ore de joc.

AUDIO: Killa Fonic & Roxen - Crazy Valorant

Killa Fonic are un stil unic în România. Este descris de onestitatea sa brutală și videoclipurile artistice. Are capabilitatea de a se transpune în multiple genuri muzicale cu o lejeritate de neegalat. Killa Fonic a făcut parte din proiectul Șatra B.E.N.Z. cu care a lansat albumele O.$.O.D. 1 si 2. Din 2019 a părăsit grupul și a început cariera exclusiv solo. Toate lansările lui au avut impact asupra zonei urbane, dar o parte din ele au depășit granițele. Printre ele putem aminti de "Bambolina" feat. Carla's Dreams, "Miami Bici", "Go Gettas", "MAMBO", "Richie Rich", "NIMENI", "Lucifer" sau "HAOLO" feat. NANE.

Roxen este unul dintre cei mai fresh artiști ai momentului. Cu sute de mii de ascultători în fiecare lună pe Spotify și cu zeci de milioane de vizualizări pe YouTube, tânăra artistă se bucură de un succes enorm. Cea mai recentă lansată - "Money Money" - are în acest moment 2.5 milioane de ascultări pe Spotify, iar "Inimă nu fi de piatră" a intrat în Top 100 Media Forest. De asemenea, colaborarea cu DJ Project pentru piesa "Parte din Tine" se află în continuare în playlist-urile radiourilor din România, fiind prezentă în topurile de specialitate.