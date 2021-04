Delta Goodrem ne arată că show-ul trebuie să continue și în pandemie lansând un imn puternic, demn de playlisturile radio-urilor mainstream. Compusă și produsă de artistă, piesa "Billionaire" vorbește despre tiparul fetei în căutarea bărbatului înstărit, în versuri fiind ironizat acest tip de comportament.

"Billionaire" se regăsește pe albumul "Bridge Over Troubled Dreams", ce va fi lansat pe 14 mai. Discul va include și single-ul anterior, "Paralyzed".

"Nu am încercat să găsesc un anumit sound; acest album și toată munca mea e despre storytelling. Atunci când am creat acest album, am vrut să aud toate piesele cântate live de muzicieni. Toate piesele au început la pian. Fiecare instrument este înregistrat live și din acest motiv are un sound unitar", a declarat Delta Goodrem.