Lyric Video: Delta Goodrem - Paralyzed

Delta Goodrem, artista și actrița australiană cunoscută pentru rolul din serialul "Neighbours", surprinde publicul cu o piesă emoționantă, ce ne amintește de perioada de început a carierei sale. "Paralyzed", deși a fost compusă din perspectivă proprie, este o melodie ce surprinde foarte bine pulsul acestor zile pandemice.

"Aceasta este noua mea piesă, "Paralyzed", o relatare a momentului în care întreaga lume se oprește și trebuie să o ia de la capăt. Uneori suntem forțați să alegem cărțile de joc dificile și să ne descurcăm cu ele. Bineînțeles că e o piesă personală, dar e aici pentru oricine are nevoie de puțină răbdare și de o oportunitate de a se opri și a-și pune viața în ordine. Să lăsăm muzica să vorbească pentru noi", a transmis Delta Goodrem.

Melodia a fost interpretată live în cadrul emisiunii The Voice Australia, din al cărei juriu face parte. "Paralyzed" va fi inclusă pe cel de-al 6-lea album de studio al artistei, disc pe care se vor regăsi și single-urile anterioare, "Keep Climbing" și "Let It Rain".