Piesa "Take Me Home" este lansată în variantă live, fiind ambalată într-un live session filmat în Bucuresti, în urmă cu câteva luni, și realizat de Cătălin Dardea. "Take Me Home" este o piesă compusă de Alexandra Stan, alături de Liviu Teodorescu și iRonic Distors.

Alexandra și-a făcut debutul în muzică cu single-ul "Lollipop / Param Pam Pam". Au urmat single-uri ca "Mr. Saxobeat", "Lemonade" sau "Get Back (ASAP)".

De-a lungul carierei sale, artista a lansat patru albume ("Saxobeats", "Unlocked", "Alesta", "Mami"), cu zeci de single-uri de top, a avut colaborări cu artiști ca Daddy Yankee, Havana, Mohombi sau Manuel Riva și a strâns o comunitate online de peste 6,5 milioane de fani. Alexandra este și singura artistă din România a cărei piesă, "Mr Saxobeat", a fost interpretată de un alt star internațional, Selena Gomez.

De curând, Alexandra Stan a reintrat în portofoliul Universal Music Romania & MediaPro Music, noul single fiind lansat prin intermediul celor două case de discuri.