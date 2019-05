Lyric Video: Robbie Williams - Indestructible

Piesa "Indestructible" este extrasă de pe noul album "Under the Radar Vol. 3", cea de-a treia parte a unui proiect ce adună sub o singură umbrelă piese compuse și înregistrate de-a lungul celor 20 de ani de carieră solo a artistului britanic. Discul a fost lansat pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților.

Tracklist "Under the Radar Vol. 3" - Robbie Williams:

"The Impossible" "Gold" "Dirty Rotten" "Good People" "Indestructible" "Indestructible (Project Money Remix)" "No F**ks" "Underkill" "Bye Bye" "Reality Killed The Video Star" "I Just Want People To Like Me" "Hunting For You (Acoustic)" "Into The Silence (Ambient)" "The National Anthem Of Robbie"

Robbie Williams a concertat în România în 2015. Artistul britanic a fost întâmpinat pe 17 iulie de 65.000 de spectatori. Turneul desfășurat sub egida Let Me Entertain You i-a dat posibilitatea lui Robbie să facă un show antrenant, în care a interpretat atât compoziții proprii, cât și câteva preluări celebre, precum ”Bohemian Rhapsody” (Queen), ”My Way” (Frank Sinatra) și ”Freedom” (George Michael).