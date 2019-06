Nimic nu vibrează mai bine ca inima la primele raze de soare ce dau startul verii și poveștilor de iubire. De aici a pornit și ideea celui mai nou single semnat de băieții de la Les Elephants Bizarres.

"Piesa <<Inima la soare>> este bucurie sinceră şi pură! S-a născut într-o sesiune de creaţie undeva la munte într-o cabană. Ne-am ales cu aproximativ 18 piese în doar câteva zile de stat la munte şi compus non-stop. Dintre toate, <<Inima la Soare>> a ieşit one take cu toate părţile, din prima. Era "cea mai gata", aşa că i-am prezentat-o lui Cosmin Lupan să o producă și să îi dea vibe-ul de vară. Versurile sunt semnate de Laura Ionescu. Iar partea bună este că povestea noastră continuă cu o nouă lansare în această vară, o piesa scrisă tot în limba română. Cât despre planurile pentru această toamnă, să vă țineți bine pentru că pregătim un show bizar”, a declarat Ștefan, solistul Les Elephants Bizarres.

Cu ocazia acestei lansări, Les Elephants Bizarres provoacă fanii să își scoată "inima la soare". După ce fac poze cu diverse activități încărcate de o atmosferă pozitivă și mult soare, trebuie să posteze pozele pe Facebook sau Instagram, folosindu-se de hashtagul #InimaLaSoare. La finalul campaniei, băieții vor aduna fotografiile și le vor integra în povestea videoclipului oficial.

Formația a luat cu asalt scena muzicii de rock alternativ în 2010 cu LP-ul de debut, "Hello". Primul lor single, "Hello! Says the Devil!" a rămas pe locul 1 în topuri timp de șapte săptămâni la rând. În 2011 și 2012 trupa a plecat în turneu în întreaga țară și a lansat mai multe single-uri: "Smile", "Wish You Were Here" (piesă ce a fost folosită pe coloană sonoră a peliculei "KIDDO", primul film interactiv românesc) și "Nu mă opri". "Nu mă opri" a devenit instantaneu un hit, fiind prima piesă alternativă cu versuri în limba română ce a stat în topurile unui radio mainstream câteva săptămâni la rând.

În 2014 a lansat cel de-al doilea album, "Zoologic", și a fost invitată să cânte la importante festivaluri de muzică din România, deschizând concertele pentru artiști ca: Billy Idol și James Blunt. Tot în 2014, Les Elephants Bizarres a câștigat premiul "Best Alternative Band" acordat de revista SUNETE și a fost aleasă de către un juriu internațional pentru a urca pe scenă Forbes Cool Brands Gala. În 2015 a lansat single-ul “Girls Gone Wild”, o producție Hahaha Production, finalul de an aducând trupa în studio pentru lucrul la un nou material.

2016 a însemnat multe concerte la festivaluri importante din țară, lansarea piesei "Roșu Neon", dar și invitația de a deschide concertul trupei Maroon 5 de la București. Sfârșitul de an a însemnat un al doilea single ce anunța noul album, "Shivers" fiind prezentat publicului la sfârșitul lunii noiembrie.

Cel de-al treilea album Les Elephants Bizarres, "SEEN", s-a lansat pe 1 martie 2017, în tandem cu cel de-al treilea single, "Eu cu tine și cealaltă fată". În iunie 2017, trupa a scos, ca în fiecare an, un single cu videoclip care să însoțească fanii în zilele toride de vară. "Vocile mării" s-a auzit toată vara la radiouri și pe plaje.

În 2018 trupa a revenit cu un single ce a schimbat puțin direcția cu care elefanții își obișnuiseră fanii – "Something in Your Eyes" - o piesă cu tente electro mult mai accentuate, o colaborare cu rapper-ul american, Kent Archie.

Anul 2019 a venit cu o altă lansare, "Skywalker", o piesă ce continuă seria începută cu "Something In Your Eyes", cu versuri în limba engleză și linii dreamy.