INNA x Minelli - Party

Cea de-a doua ediție a show-ului de la PRO TV a venit cu o nouă demascare. Opt personaje s-au duelat în cea de-a două rundă a noului sezon pentru a-și asigura un loc în etapa următoare. Perechile au arătat astfel: Pisica vs. Oul Dragonului, Gheișa vs. Steaua, Pinguinul vs. Emoji și Robotul vs. Șarpele.

Cele opt măști au adus pe scenă momente de neuitat. Personajele au interpretat piese ca "Toxic" (Pisica), "Say Something" (Oul Dragonului), "TOY" (Gheișa), "Bring Me To Life" (Steaua), "Despablito" (Pinguinul), "I want it that way" (Emoji), "Panamera" (Robotul) și "Cancion Del Mariachi" (Șarpele).

În urma duelurilor, patru personaje riscau să ocupe ultimul loc în clasament: Pisica, Steaua, Emoji și Șarpele. După a doua rundă de vot, personajul care a fost eliminat și, prin urmare, demascat a fost Emoji. În spatele măștii s-a aflat solistul Carla's Dreams, "masca" din spatele măștii.

Înainte de a urca pe scenă, Emoji a oferit celor patru detectivi, Mihaela Rădulescu INNA, Alex Bogdan și Horia Brenciu, o serie de indicii care să-i ajute să descopere cine se ascunde de fapt în interiorul ei. Cu toate acestea, detectivii au avut de furcă încercând să ghicească cine se află în spatele măștii.

"Sunt cea mai fericită mască din seara asta. Zâmbetul meu e inconfundabil. Pe teren am intrat destul de greu. Imediat cum am pus piciorul pe minge, am știut că ceea ce fac va deveni fenomenal. Am jucat pe toate posturile - portar, mijlocaș, însă cel mai bine m-am descurcat în atac. Nu mi-am asumat singur niciodată reușitele. Am plecat la drum cu o echipă și am devenit din ce în ce mai puternici împreună.

Liga județeană - o nimica toată. Campionatul național l-am avut la degetul mic, dar visul nostru a fost campionatul mondial. Fanele au fost la fel de multe ca și meciurile. Unele s-au calificat, altele au primit cartonaș roșu. De câțiva ani am devenit un reper și îmi place să cred că talentul se poate șlefui. Unde am simțit talent, am încurajat și am împărtășit ceea ce știu".