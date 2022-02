David Guetta susține un concert digital pe platforma Roblox

"Permanence" are o doză serioasă de house eteric, o voce feminină înălţătoare şi un visualizer psihedelic pe măsură. Nu lipsesc sintetizatoare grele de tot, dar şi un sample ceva mai noisy care serveşte ca drop spre final. David Guetta şi Morten au tot făcut echipă în ultimii ani, cei doi înregistrând o sumedenie de hituri. Ultima colaborare datează din decembrie 2021 şi se numeşte "Alive Again". Cei doi sunt responsabili şi cu un remix Future Rave al marelui hit "Titanium", semnat Sia şi Guetta.

"Permanence" a primit câteva teasere în DJ set-uri ale ambilor artişti şi sună a Ibiza, a Tomorrowland şi de ce nu... SAGA Festival. În 2021 David Guetta a făcut valuri prin preluarea unui sample din piesa lui Whitney Houston "How Will I Know" şi transformarea sa într-un track modern, alături de Mistajam şi John Newman. Single-ul a cucerit imediat topurile şi a fost pe repeat, sub numele de "If You Really Love Me (How Will I Know)".

În 2022 David se pregăteşte să fie headliner alături de Calvin Harris la festivalul Chelmsford, unde mai urcă pe scenă şi Fatboy Slim, Deadmau5, Carl Cox şi mulţi alţii. Se va ţine în Hylands Park în Essex, Marea Britanie între 2 şi 4 iunie.

Cat despre Morten, pe numele său real Morten Breum, artistul este un DJ şi producător danez. A devenit faimos pe scena globală de muzică electronică prin mişcarea Future Rave. Acesta este un sound nou de muzică electronică, pe care Morten l-a creat alături de partenerul său David Guetta. Acesta defineşte acum noul val de muzică electronică şi a început să fie preluat şi de alţi DJ. Alături de reputatul DJ francez, Morten a lansat în ultima vreme piese ca "Dreams", preluată de la Fleetwood Mac, "Save My Life", "Kill Me Slow" so Detroit 3 AM".

Pierre David Guetta este încă în memoria colectivă pentru show-ul de la Luvru pe care l-a făcut în noaptea de Revelion, între 2020 şi 2021. În vârstă de 54 de ani, francezul are 2 premii Grammy, un premiu Billboard şi un American Music Award.