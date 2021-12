Concertele de la început de 2022 difuzate de TVR 2: Vunk, Fuego și Damian&Brothers, într-un melanj de emoție și dans

Cornel Ilie nu obișnuiește să vorbească des despre viața lui intimă, însă în podcastul lui Mihai Morar a atins mai multe subiecte sensibile. Artistul a confirmat că este în relații bune cu fosta soție, Eliza Suditu, și că în ciuda neplăcerilor care apar în cazul oricărui divorț, ei încă se respectă reciproc și amândoi fac tot ce le stă în putință pentru a le oferi copiilor tot ceea ce au nevoie.

Vocalistul Vunk făcea publică despărțirea lui de Eliza printr-o postare pe care o încheia cu mesajul: "după iubire, rămâne dragoste". Întrebat de Mihai Morar dacă mai crede acest lucru și la un an de la divorț, artistul a întărit ceea ce spunea anul trecut

Sunt cumva mândru că am putut să spun chestia aia acolo, care nu știu de unde mi-a venit. Că nu am stat: <<Mamă, să scriu eu ceva care să impresioneze.>> Nu, era pur și simplu. Am scris repede în notițe ce vreau să postez ca să nu uit. Și acum, privind în urmă... suntem într-un punct absolut superb, ca relație, și foarte puțini oameni ne cred când le spunem asta. Și foarte puțini oameni cred că este posibil așa ceva și e, pe de o parte, interesant, că-mi place când oamenii își pun întrebări."

Tot în ultimul an, Cornel Ilie și-a pierdut tatăl. A povestit în cadrul podcastului și despre acest tragic eveniment, artistul încercând să pună în cuvinte ceea ce a simțit și cu ce lecție a rămas.

"Toată perioada asta a fost maximum de până acum, pentru mine. Dar nu cred că a fost întâmplător, în același timp. Până la urmă, toate cred că vin cu lecții. (...)

E greu să înțelegi o lecție atunci când îți pierzi părintele. Adică de aici nu prea poți să înțelegi decât că ok, o lecție pe care am învățat-o cu toții, să-i apreciezi mult mai mult când sunt în viață. Și să petreci maximul de timp pe care-l ai vorbind, ascultându-i sau stând lângă ei. Știu că gândul care mă măcina cel mai tare era: <<Sunt în punctul în care mi-am îngropat ambii părinți>>. Și când mi-am spus asta în minte, mi s-a tăiat suflul. Sunt în punctul ăsta al vieții în care am conștientizat chestia asta. Și am conștientizat că la un moment dat și copiii mei vor trăi același lucru. Și cred că asta m-a făcut să învăț să trăiesc și mai intens viața cu ei și pentru ei."