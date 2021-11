Urmărește recitalul susținut de Vița de Vie alături de Filarmonica Brașov - VIDEO

Vița de Vie a dat curs invitației primite din partea Filarmonicii Brașov acceptând să deschidă seria Amplify Concerts. Proiectul este finanțat de AFCN (Administrația Fondului Cultural Național) și își propune să creeze noi vibrații muzicale prin colaborarea Filarmonicii Brașov cu diferite trupe locale.

"Fiind o formație 100% rock, fiind obișnuiți cu mult zgomot, pentru că asta înseamnă rock-ul, la un moment dat riscam să ne plafonăm. Și-am zis ok: putem să facem zgomot, haideți să vedem dacă putem să facem muzică în liniște. Și-atunci am renunțat la chitări electrice, am luat chitări acustice, am luat instrumente de percuție, instrumente de suflat, și-am început să lucrăm la albumul acustic. Erau aceleași piese, pe care, cumva, le-am redus la formă de emoție, pentru că până la urmă asta este o melodie - o stare, și am încercat să le îmbrăcăm în alte haine. Așa privim noi partea asta acustică.

Primul concert acustic a fost la Opera Națională. A fost un concert sold out, se întâmpla în 2012 sau 2011. Acusticul a devenit a doua personalitate Vița de Vie. Nu mai putem renunța niciodată la el. Este ceva atât de frumos. Acum suntem 50% rockerii ăia răi și 50% rockerii ăia buni. Acum trebuie să vedem ce rockeri suntem când cântăm cu Filarmonica", a spus Adi Despot în deschiderea recitalului Vița alături de Filarmonica Brașov.