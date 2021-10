Urmărește primul teaser al seriei "House of the Dragon", un prequel "Game of Thrones" - VIDEO

Bazată pe cartea "Fire and Blood", scrisă de George R.R. Martin, și amplasată cu 200 de ani înainte de GoT, seria "House of the Dragon" explorează istoria casei Targaryen, ai căror dragoni au terorizat Tronul de Fier. Acesta din urmă poate fi observat în noul teaser. De asemenea, clipul prezintă scene de luptă, turniruri și personaje intrigante.

În ceea ce privește personajele, cea mai mare atenție se concentrează asupra celor cu părul alb, marcă a descendenței Targaryen. În prim plan este Emma D'Arcy în rolul prințesei Rhaenyra Targaryen și Matt Smith în rolul unchiului ei, prințul Daemon Targaryen. Acesta declară:

"Nu visele ne-au făcut regi. Dragonii au făcut-o".

Distribuția îi mai cuprinde pe Steve Toussaint în rolul Lordului Corlys Velaryon aka "Șarpele de mare", plus Olivia Cooke în rolul lui Alicent Hightower și Rhys Ifans în rolul tatălui ei, Otto Hightower. Recent, publicația The Hollywood Reporter a anunțat nume noi printre care Wil Johnson în rolul lui Ser Vaemond Velaryon, John Macmillan în rolul lui Ser Laenor Velaryon, Savannah Steyn ca Lady Laena Velayron, iar Theo Nate îl interpretează pe Ser Laenor Velaryon.

Seria "House of the Dragon" va fi lansată pe HBO Max în 2022.

VIDEO: House Of The Dragon - Official Teaser