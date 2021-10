Deep Purple a lansat piesa "7 and 7 Is", pregăteşte un nou album numit "Turning to Crime"

"7 and 7 Is" este o piesă inedită, pentru că are toate "floricelele" progresive ale unui track uriaş, de 10-12 minute, dar este scurtă şi la obiect, având doar 2 minute şi 28 de secunde. Începe ca Dropkick Murphys şi apoi se aventurează în tărâmuri prog rock, în vreme ce toboşarul munceşte overtime pentru a ţine un ritm frenetic. Acesta este primul single de pe noul album Deep Purple, "Turning to Crime", care va sosi pe 26 noimebrie prin earMUSIC.

Este un album de coveruri, pe care Deep Purple va reinterpreta în stil propriu piese clasice rock, dar şi clasice din alte genuri. Vom găsi numai nume mari în tracklist, coveruri după Bob Dylan, Fleetwood Mac, Bob Seger, CREAM şi The Yardbirds. De producţie s-a ocupat legendarul Bob Ezrin, iar "Turning to Crime" vine la doar 15 luni după albumul Deep Purple "Whoosh!", cel care ducea discografia trupei britanice la 21 de titluri. LP-ul s-a bucurat de aprecieri atât din partea criticilor, cât şi a publicului. A reuşit şi să urce pe locul întâi în topurile din Germania, pe 4 în UK şi a ajuns la vârful clasamentului US Independent Album and Hard Music Albums Charts.

Iată cum arată tracklist-ul noului LP, cu artiştii originali în dreapta şi numele pieselor în stânga:

01. 7 And 7 Is (LOVE)

02. Rockin' Pneumonia And The Boogie Woogie Flu (Huey "Piano" Smith)

03. Oh Well (FLEETWOOD MAC)

04. Jenny Take A Râde! (MITCH RYDER & THE DETROIT WHEELS)

05. Watching The River Flow (Bob Dylan)

06. Let The Good Times Roll (Ray Charles & Quincy Jones)

07. Dixie Chicken (LITTLE FEAT)

08. Shapes Of Things (THE YARDBIRDS)

09. The Battle Of New Orleans (Lonnie Donegan/Johnny Horton)

10. Lucifer (BOB SEGER SYSTEM)

11. White Room (CREAM)

12. Caught In The Act [Medley: Going Down / Green Onions / Hot 'Lanta / Dazed And Confused / Gimme Some Lovin']

Ultimul album de studio Deep Purple, "Whoosh!" a fost produs tot de care canadianul Bob Ezrin, care de-a lungul timpului a lucrat în studio cu Pink Floyd, KISS, Alice Cooper şi mulţi alţii. Tot Ezrin a finisat şi ultimele două materiale Deep Purple, "Infinite" din 2017 şi "Now What!?" din 2013. Basistul Roger Glover a dezvăluit într-un interviu virtual din decembrie 2020 secretul prin care trupa e aşa prolifică: toate piesele Deep Purple se nasc din sesiuni de jamming.

Trupa pur şi simplu se joacă, explorează idei, riff-uri şi ritmuri şi de acolo se nasc piesele. Nimeni nu vine la studio cu o piesă deja terminată, ci cu o idee. Formaţia ne-a vizitat în 2019, la Cluj-Napoca, ţinând un concert anatologic la Sala BT Arena.