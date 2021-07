Britney Spears îmbrățișează mișcarea #FreeBritney și vrea să-l dea în judecată pe tatăl ei

Britney Spears a solicitat într-o audiere publică să fie scoasă de sub tutela tatălui său, declarând în fața curții că acesta "ar trebui să meargă la închisoare" pentru modul abuziv în care i-a controlat viața. Artista a adus acuzații grave la adresa lui Jamie Spears, declarând că acesta i-a interzis să se căsătorească sau să aibă copii, obligând-o să ia un medicament cu puternice efecte secundare.

În urma acestor declarații, ce au umplut titlurile publicațiilor de pretutindeni, Justin Timberlake a scris o serie de mesaje pe Twitter prin care își arată susținerea pentru Britney.

Fostul iubit al lui Britney, căsătorit în prezent cu actrița Jessica Biel, a formulat apoi o serie de argumente ce vin să întărească ideea că ceea ce i s-a întâmplat artistei în anii de conservatorism este profund greșit.

No one should EVER be held against their will… or ever have to ask permission to access everything they’ve worked so hard for.

— Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021