Yngwie Malmsteen lansează piesa "Wolves At the Door", anunţă un nou album

Yingwie Malmsteen continuă să rămână un zeu al chitarelor şi la 57 de ani, cu aceeaşi energie ca la 20 de ani. Artistul a lansat un single nou pe 7 mai 2021, intitulat "Wolves at the Door", anunţând şi un nou disc, care va sosi în acest an. Metalistul neoclasic are câteva surprize pregătite pentru fani şi le aflaţi în articol.