Yngwie Malmsteen susține că a salvat compania Fender de la faliment

Yngwie Malmsteen a discutat în cadrul unui interviu despre rolul major pe care l-a jucat în succesul companiei Fender. Potrivit muzicianului, albumul său de debut a dat o nouă turnură evoluției Fender, într-o perioadă în care compania părea că va falimenta.

Yngwie Malmsteen a declarat în cadrul unui interviu cu Guitar Magazine că albumul său din 1984, "Rising Force", a ajutat compania Fender să rămână pe piață. Chitaristul a detaliat acest subiect în vreme ce își prezenta cu mândrie chitara Fender personalizată.

"La sfârșitul anilor '70, s-au întâmplat două lucruri. Fender aproape că a dat faliment, iar până în '81 compania a fost cumpărată de alți doi tipi. Au luat-o de la început, practic, și încercau să facă tot felul de oameni să apară cu tot felul de chitări - toți voiau datorită lui Van Halen, nu? S-au luptat puțin o perioadă, ca să revină pe piață, până când albumul meu, "Rising Force", a fost lansat și nu doar că a dat totul peste cap, dar ce apărea pe copertă? Un Fender Strat. Acel album le-a salvat compania! Au spus că atunci când a apărut albumul, nu puteau construi chitări suficient de rapid pentru a face față comenzilor; înainte de asta, nu vindeau nimic. Așa că au venit la mine. Înainte de asta, toate companiile de chitări și amplificatoare îmi ofereau instrumente. Oricare. Chiar și Gibson! <<Orice vrei, noi îți vom oferi>>. Eu le-am spus: <<Nu mulțumesc, Fender Strat, atât>>", a detaliat Malmsteen, punctând astfel loialitatea sa față de acest brand.

Albumul "Rising Force" a fost lansat în martie 1984 și a inclus piesele "Black Star" și "Far Beyond the Sun". Discul a urcat până pe poziția 60 în topul US Billboard 200 și a primit o nominalizare la Grammy în categoria Best Rock Instrumental Performance.

Pe acest album îl putem asculta la voce pe Jeff Scott Soto, pe Jens Johansson la clape și pe Barriemore Barlow la tobe.