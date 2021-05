Jennifer Lopez s-ar putea întoarce în brațele lui Ben Affleck, unul dintre foștii săi logodnici

"J.Lo", cel de-al doilea album de studio lansat de Jennifer Lopez, a împlinit de curând 20 de ani de la apariția sa pe piață. Vândut în peste 8 milioane de copii la nivel internațional, materialul rămâne LP-ul cu cel mai mare succes comercial din întrega discografie a artistei. Pe acest album se regăsesc piese populare ca "Play", "Ain't It Funny" și "I'm Real", precum și hitul "Love Don't Cost a Thing", plasat pe prima poziție în topul single-urilor din UK.

Jennifer Lopez: "Vă mulțumesc mult pentru afecțiunea pe care mi-ați oferit-o în ultimii 20 de ani! Vă iubesc atât de mult !"

Momentul aniversar a fost marcat de Jennifer printr-un mesaj îndoioșător adresat fanilor.

"În vreme ce reflectez asupra faptului că e aniversarea a 20 de ani de la lansarea albumului "J.Lo", voiam să vă spun tuturor că vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, că mă iubiți și mă susțineți în momentele bune, dar și în cele mai puțin bune. Vă mulțumesc mult pentru afecțiunea pe care mi-ați oferit-o în ultimii 20 de ani!! Vă iubesc atât de mult !!", le-a transmis Jennifer Lopez celor care o apreciază.

Artista a filmat din nou, cu acest prilej, câteva fragmente din videoclipul piesei "Love Don't Cost a Thing". Ca și în clipul original, Jennifer renunță la lucrurile materiale pentru a ne arăta că iubirea nu poate fi astfel cumpărată. Mai jos aveți și videoclipul original, spre comparație.

În urmă cu câteva zile, Jennifer Lopez a cântat la învestirea celui de-al 46-lea președinte al Statelor Unite, Joe Biden. Artista a interpetat un medley, intercalând fragmente din două piese cu încărcătură patriotică: "America the Beautiful" și o versiune mai caldă a piesei folk de protest "This Land Is Your Land", a lui Woody Guthrie.

Jennifer Lopez a folosit prilejul învestirii lui Joe Biden pentru a transmite un mesaj de unitate. Spre finalul prestației sale, artista a rostit o frază cheie din Pledge of Allegiance, alegând să spună aceste cuvinte în limba spaniolă, tocmai pentru a sublinia mesajul său.