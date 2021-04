Jennifer Lopez a fost lăudată de Ben Affleck și Mark Anthony

După 30 de ani de carieră, în care a jonglat cu actoria, dansul, muzica și antreprenoriatul, Jennifer Lopez se numără printre puținele persoane din industria divertismentului care pare să nu-și epuizeze niciodată resursele. Chiar dacă Ben Affleck și Mark Anthony nu mai fac parte din viața sa, amândoi o apreciază în continuare pentru felul în care se dedică muncii sale, complimentând-o fără rețineri într-un editorial pentru revista InStyle, ce are pe artistă pe copertă.

"Chestia care o particularizează pe Jennifer e abilitatea ei de a vedea și a înțelege lucrurile înainte ca ele să se întâmple. Înainte ca ea să aducă în discuție o idee, a vizualizat-o deja în o mie de feluri. Și dacă cineva spune că s-ar putea să nu fie cea mai bună idee, ea va replica: <<Tu încă nu înțelegi>>. În 9 cazuri din 10, ea are dreptate. Ea este prima care vine la o întâlnire de business și ultima care pleacă. E cea mai muncitoare persoană pe care o cunosc. În perioada în care am fost împreună, era exact invers în ceea ce mă privește. Asta m-a schimbat. Am învățat foarte multe de la ea", a declarat Marc Anthony.