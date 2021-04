"Ne-ai lovit! Nu ne așteptam la așa ceva", i-a spus Andi Moisescu unui concurent la "Românii au talent" - VIDEO

Alessandro Dănescu i-a ridicat în picioare pe jurații de la "Românii au talent". Vocea sa specială i-a adus 4 DA. Te invităm să urmărești momentul.

Alessandro are 24 de ani și vine din București. Concurentul a dezvăluit că a urmat cursurile Universității Politehnica, la Inginerie Aerospațială. În prezent, lucrează în domeniul IT. Cu toate acestea, marea pasiune a lui Alessandro este muzica.

Tânărul a moștenit talentul de la bunicii săi. În liceu a început să ia lecții de canto și să studieze în profunzime stiluri precum pop, pop-rock, pop-dance. Alessandro a participat la "Vocea României" în 2019 și a ajuns până în battle-uri. Acum, concurentul a vrut să impresioneze și la "Românii au talent", în drumul său de a deveni un artist cunoscut.

Alessandro a interpretat piesa "You Know I'm No Good" (Amy Winehouse) și i-a cucerit pe jurați cu timbrul special. Concurentul a mers mai departe cu 4 DA.

"Ne-ai lovit. Nu ne așteptam la așa ceva. Adică, apare un bărbat pe scenă și atunci când începe muzica ne dăm seama că e Amy Winehouse. Mă și gândeam: ia, să văd cum sună piesa asta cu voce masculină. Mamă, și ne-ai lovit cu timbrul. Trebuie să recunosc că ne-ai surprins", a mărturisit Andi Moisescu.

Andra a fost de acord cu ce a spus colegul său, completând: