Jazz in the Park 2021 va avea loc în toamnă, în tot orașul Cluj-Napoca

Dorința firească de a avea un festival care să se desfășoare la cele mai înalte standarde i-a determinat pe organizatorii Jazz in the Park să unifice cele două proiecte planificate pentru 2021 - Jazz în Tot Orașul și Jazz în Parcul Etnografic - într-unul singur. Găsești mai multe detalii în articol.

După ce anterior organizatorii festivalului anunțaseră că Jazz in the Park revine anul acesta cu o formulă nouă, care înglobează două festivaluri ce se vor desfășura în perioade diferite, acum cele două proiecte au fost unificate într-unul singur.

Astfel, Jazz in the Park, câștigător al titlului Best Small Festival la European Festival Awards 2019 va avea loc în perioada 2-5 septembrie 2021, în mai multe locuri din Cluj-Napoca, printre care Parcul Etnografic, Iulius Parc, Parcul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară și Muzeul de Artă.

"Întotdeauna ne-am dorit să oferim o experiență cât se poate de bună atât artiștilor participanți la festival, cât și publicului nostru. După lungi dezbateri, am luat decizia de a ne concentra atenția asupra unui singur mare proiect, la începutul lunii septembrie, întrucât contextul actual ne arată că sunt șanse mult mai bune să facem un eveniment de calitate în a doua parte a verii. Partenerii noștri sunt încântați de decizie, artiștii disponibili la începutul lunii septembrie sunt mult mai mulți și, nu în ultimul rând, sperăm într-o claritate mult mai mare cu privire la regulamentul de evenimente în aer liber pentru luna septembrie. Suntem foarte determinați să facem un eveniment memorabil, dar și util pentru comunitatea noastră, și suntem mult mai confortabili cu această nouă structură. Nu vom mai da înapoi de la acest plan și vă invit să ne urmăriți comunicarea, fiindcă de aici încolo sperăm să vă dăm cât mai multe vești bune și concrete", a declarat Alin Vaida, directorul Jazz in the Park.

Potrivit noilor planuri, festivalul se va deschide joi, 2 septembrie, cu un concert în Iulius Parc. În celelalte trei zile vor avea loc zeci de concerte, workshopuri, evenimente speciale și multe alte activități legate de muzică, fiecare loc din festival urmând a avea un concept special. De asemenea, vor exista programe speciale pentru organizatorii locali care vor dori să facă parte din festival.

Mai multe informații despre artiștii care vor fi prezenți la Jazz in the Park 2021 și despre programul festivalului vor fi oferite publicului pe măsura ce vor fi finalizate.