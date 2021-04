Inna: "Am cunoscut mai întâi cântece bisericești" - VIDEO

Inna a iubit muzica de mică, confirmându-i lui Andi că nu prea a existat o altă opțiune de carieră pentru ea. Serbările erau oportunități de care a profitat din plin pentru a se manifesta artistic și a se face remarcată, încă de la grădiniță cântând atât solo, cât și la cor.

"M-am născut într-o familie în care muzica era un element foarte important. Am crescut la bunica, pe perioada verii, când ai mei lucrau, iar bunica și bunicul meu mergeau la biserică. Am cunoscut mai întâi cântece bisericești, m-am apropiat acolo de muzică. Mama mea, până în luna a șasea de sarcină, a fost cântăreață și dansatoare, așa că muzica întotdeauna a făcut parte din viața mea. Și eu am pornit pe drumul ăsta. La serbare, la grădiniță, nu spuneam o poezie, pentru că mi-era greu să învăț versuri fără să le cânt și atunci le cântam, și așa mai departe. Așa mi-a fost prezentată muzica."