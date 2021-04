Alexander Nanau, regizorul documentarului "Colectiv", lucrează la un proiect despre vânători de naziști

Pelicula va spune povestea de viață a soților Klarsfeld, doi francezi de origine română și germană, care și-au dedicat viața descoperirii criminalilor naziști din cel de-al Doilea Război Mondial. Mai multe detalii în articol.

Intitulat "Klarsfeld", documentarul va fi regizat de Mike Lerner și Martin Herring, cunoscuți pentru o serie de documentare de succes nominalizate la Premiile Oscar, printre care "Hell and Back and Again". Regizorul Alexander Nanau, dublu nominalizat la Oscar cu documentarul "Colectiv", este producătorul executiv al viitorului proiect. Potrivit The Hollywood Reporter, "Klarsfeld" va purta semnătura studioului Fremantle și va fi lansat la sfârștul acestui an.

Timp de mai bine de jumătate de secol, Beate și Serge Klarsfeld au vânat și au expus criminali de război naziști, reușind să-i găsească în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, din America de Sud până în Orientul Mijlociu. Soții Klarsfeld își continuă și acum activismul împotriva neonaziștilor și a extremiștilor de dreapta.

Documentarul va urmări evenimente din trecutul cuplului împletite cu fapte din prezent, cum ar fi "luptele" soților Klarsfeld împotriva neofascismului. Mai mult, filmul va cuprinde mărturii personale ale unor supraviețuitori ai Holocaustului, dar și ale unor colegi activiști și personalități politice, cum ar fi președintele Franței, Emmanuel Macron. Pelicula nu va uita, însă, povestea de dragoste dintre Beate și Serge și evoluția relației lor - de la parteneri de vânătoare, la soți și părinți.

"Am fost surprins de actualitatea a ceea ce a făcut acest cuplu. Pentru că este exact genul de atitudine și comportament de care avem nevoie acum, într-o lume atât de marcată de populism și scopuri ascunse. Și am crezut că sunt cu adevărat printre primii informatori majori ai societății europene postbelice", a declarat Alexandru Nanau.

Printre cei care au fost aduși în fața justiției prin acțiunile soților Klarsfeld se numără și Klaus Barbie, un lider gestapo din Franța, care a devenit cunoscut sub numele de "Măcelarul din Lyon". Se estimează că Barbie, care a participat personal la torturarea adulților și a copiilor, a fost direct responsabil de moartea a 14.000 de persoane. După război a fost recrutat de CIA și mutat în Bolivia sub un alt nume. Cu toate acestea, el a fost identificat de soții Klarsfeld și extrădat în Franța, unde a fost condamnat la închisoare pe viață pentru crime de război.