EMAA dă glas gândurilor nespuse: "Macii înfloresc iarna" - AUDIO

EMAA, artista cunoscută pentru colaborările cu Deliric și The Motans, a lansat primul ei album de studio, "Macii înfloresc iarna". Materialul conține piese înregistrate împreună cu Bruja, Killa Fonic și Bastien.

EMAA este Emanuela Alexa, o artistă ce s-a făcut cunoscută publicului cu pseudonimul EM. Sub acest nume a lansat alături de Silent Strike și Deliric piesa "Mâine", anul acesta revenind cu o colaborare inedită alături de The Motans. A lucrat, de asemenea, alături de formația de rock alternativ BAB, de curând intrând sub umbrela Global Records și lansând piese ca "Fun", "Nebună" sau "Gasolina" (ft. SICKOTOY).

"Ultimul an a fost pentru mine o epifanie totală și am avut parte de foarte multe experiențe, extraordinare și stranii în același timp. Am încropit un album, pe care l-am lucrat cu grijă, împreună cu oameni care m-au simțit așa cum sunt și pe care i-am simțit înapoi, așa cum sunt", spune EMAA.

Materialul în discuție se numește "Macii înfloresc iarna" și este un album ce spune "povestea unui amor fati absolut, in care se regasesc si sunt acceptate, toate starile, deodata".

"Este primul meu album. Am avut grijă să îl lucrez cu oamenii cu care am avut o chimie puternică și un flow organic, sincer. Fiecare colaborare m-a întregit, într-un fel sau altul, lucru care e aproape imposibil de transpus în cuvinte. Fiecare poveste militează pentru un Amor Fati absolut, iubire necondiționată și acceptarea durerii în sine atunci când iubirea dispare și recurge la instinctul pe care îl au în general copiii, de a trece peste orice obstacol fără să arate cât de mare a fost bruiajul de fapt. Ordinea pieselor este aleatorie, firul lor nefiind cronologic, așa cum au fost scrise", a declarat EMAA.

Tracklist "Macii înfloresc iarna" - EMMA:

Macii înfloresc iarna Extaz Murdar (feat. Killa Fonic) Zboară Kundalini (feat. Bruja) Copilul Luna și stelele (feat. Bastien) Nebună

AUDIO: EMAA x KILLA FONIC - "Extaz Murdar"

AUDIO: EMAA - Macii înfloresc iarna

AUDIO: EMAA x BRUJA - Kundalini

AUDIO: EMAA - Copilul

AUDIO: EMAA x Bastien - Luna și stelele

AUDIO: EMAA - Nebună

AUDIO: EMAA - Zboară