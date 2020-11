Jennifer Lopez, declarată Pop Culture Innovator of the Year: "În fiecare zi încerc să fiu o versiune mai bună a mea"

Jennifer Lopez a fost declarată de către WSJ. Magazine Pop Culture Innovator of the Year. Distincția îi va fi acordată pe 11 noiembrie, în cadrul unei ceremonii virtuale.

Cu o carieră de invidiat în muzică, cinematografie și antreprenoriat, Jennifer Lopez continuă să-și adauge în palmares noi și noi reușite. De curând artista a fost declarată Pop Culture Innovator of the Year, revista People dezvăluind că premiul îi va fi acordat miercurea aceasta, pe 11 noiembrie.

"Iubesc filmele, iubesc ideea de te pune în pielea cuiva, de a crede în ceva, și totodată iubesc fantezia care ne permite să vedem lumea așa cum ar putea ea să fie. Până când lumea nu este 100% perfectă și complet reparată, nu voi termina ce am de făcut. În fiecare zi încerc să fiu o versiune mai bună a mea", spune Jennifer Lopez într-un fragment extras din discursul ei de mulțumire.

Maluma: "Creativitatea ei, pasiunea, perfecțiunea pe care o aduce în studioul de înregistrări și pe platoul de filmare sunt motivele pentru care J.Lo este un superstar"

Premiul Pop Culture Innovator of the Year îi va fi acordat lui J.Lo de către Maluma, alături de care artista a lansat recent două videoclipuri cu o poveste comună, prezentată într-un scurtmetraj.

"Sunt recunoscător pentru toată munca și sacrificiile pe care Jennifer le-a făcut de-a lungul anilor și pentru drumul pe care l-a pavat pentru atât de mulți artiști latini. Creativitatea ei, pasiunea, perfecțiunea pe care o aduce în studioul de înregistrări și pe platoul de filmare sunt motivele pentru care este un superstar și asta mă face să mă simt mândru să-i înmânez acest premiu", a declarat Maluma.

Pop Culture Innovator of the Year este un premiu acordat de WSJ. Magazine, publicație lansată de The Wall Street Journal în urmă cu 10 ani. BTS, Phoebe Waller-Bridge și Patti Smith vor participa, de asemenea, la ediția virtuală de pe 11 noiembrie.

Cei care doresc să urmărească live ceremonia se pot înscrie pe wsjinnovators.com. Evenimentul va fi transmis începând cu ora 7 p.m. ET, respectiv ora 2 a.m. în România.

Așa cum te-ai aștepta de la o adevărată inovatoare a culturii pop, Jennifer Lopez a fost implicată în tot felul de proiecte și în perioada de carantină. Despre o parte dintre ele a povestit într-un interviu acordat lui Ellen.