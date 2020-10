Trooper "traversează" România cu "Rădăcini de dor", o piesă de 18 minute - AUDIO

La înregistrările piesei "Rădăcini de dor" au participat și câțiva invitați importanți: Alin Stoica, Lavinia Săteanu, Mădalina Stephanie Radu, Liviu Cheloiu, Ana Bianca Gîrlă și Ștefan Milutinovici. Single-ul a fost mixat și masterizat de celebrul inginer de sunet american Peter Rutcho (Parkway Drive, Deez Nuts, Revocation) în studioul în care a fost lucrat și "Ștefan cel Mare – Poemele Moldovei". "Rădăcini de dor" poate fi ascultată pe toate platformele online: Spotify, iTunes, Deezer, YouTube.

"Am vrut să marcăm 25 de ani de Trooper prin lansarea unei piese inedite. Am vorbit cu Balaurul și i-am spus că m-aș bucura să putem lansa ultima parte a trilogiei 'Rădăcini'. În 2011 am lansat piesa instrumentală 'Rădăcini de lume', iar în 2013 altă piesă instrumentală, 'Rădăcini de apă'. Ambele au ca punct de pornire folclorul românesc. Mi-am dorit să ducem povestea la final. Așa că Balaurul a scris "Rădăcini de dor".

Nu ne-am propus să dureze 18 minute, însă era nevoie să 'traversăm' toată România cu ea. Imediat ce am primit varianta demo m-am apucat de versuri. În felul în care simt eu astăzi.

Când am terminat Conservatorul am susținut examenul de licență pe specializarea Folclor. Nu este un subiect străin pentru noi. Sper ca toți prietenii formației să aibă răbdare să asculte cele 18 minute de poveste. Suntem extrem de mândri de fiecare minut în parte și suntem nerăbdători să cântăm piesa live," a declarat Coiotu'.