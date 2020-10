Monica Anghel și Marcel Pavel au fost câștigătorii celei de-a cincea ediții "Te cunosc de undeva" - VIDEO

Episodul din 11 octombrie al emisiunii "Te cunosc de undeva" a prezentat publicului noi câștigători. Monica Anghel și Marcel Pavel au făcut schimb de roluri și au ocupat primul loc cu piesa "Tell me why". Vezi clipurile video cu toate transformările serii.

Monica Anghel și Marcel Pavel ne-au teleportat la Eurovision 2002, însă cu un twist. Monica a fost Marcel și invers. Această modificare nu a știrbit profunzimea și sensibilitatea piesei "Tell me why", dovadă fiind poziționarea celor doi pe primul loc. Magia transformărilor de la "Te cunosc de undeva" a fost completată de interpretări pline de energie susținute de Romică Țociu și Adriana Trandafir, momente emoționante precum cel creat de AMI cu piesa "Vreau să te uit" sau clipe dansante pe ritmuri de reggaeton. Clasamentul celei de-a cincea ediții "Te cunosc de undeva!" #15 Monica & Marcel – Monica Anghel și Marcel Pavel ("Tell me why") - 57 de puncte ADDA - Fairground Atraction ("Perfect") - 54 de puncte Jojo - Nicu Paleru ("Eu beau vinul cu borcanu") - 48 de puncte Liviu & Andrei - Weather Girls ("It's Raining Men") - 40 de puncte AMI - Mădălina Manole ("Vreau să te uit") - 36 de puncte Toto Dumitrescu - J Balvin ("RITMO") - 31 de puncte Romică Țociu & Adriana Trandafir - Magherita și Viorica de la Clejani ("Ola CreOla!") - 26 de puncte Tavi Clonda - Prince ("When Doves Cry") - 25 de puncte Trupa The Colours i-a acordat 5 puncte duo-ului câștigător, Monica și Marcel. Monica & Marcel – Monica Anghel și Marcel Pavel ("Tell me why") ADDA - Fairground Atraction ("Perfect") Jojo - Nicu Paleru ("Eu beau vinul cu borcanu") Liviu & Andrei - Weather Girls ("It's Raining Men") AMI - Mădălina Manole ("Vreau să te uit") Toto Dumitrescu - J Balvin ("RITMO") Romică Țociu & Adriana Trandafir - Magherita și Viorica de la Clejani ("Ola CreOla!") Tavi Clonda - Prince ("When Doves Cry")