Mariah Carey pregăteşte o nouă piesă de Crăciun, alături de două nume mari

Teoretic suntem în luna lui Halloween, Pumpkin Spice Latte şi cu spectrul lui Black Friday la orizont. Practic mulţi visează deja la Crăciun, iar Mariah Carey a început teaserele pentru un nou hit aidoma lui "All I Want For Christmas Is You". Artista a făcut aluzie la o melodie specială pentru sărbătorile de iarnă, colaborare cu două artiste reputate. Avem detalii în articol.

Starul pop a postat pe Twitter pe 9 octombrie o fotografie a 3 scaune de regizori pe un platou de filmare, cu iniţialele "AG", "MC" şi "JH". Mariah Carey nu a scris nimic în postare în afară de un emoji cu un brad de Crăciun. Fanii au început să speculeze în comentarii că diva pop face teasing pentru o piesă de Crăciun şi un clip video, alături de Ariana Grande şi Jennifer Hudson. Alte speculaţii indică spre actorul Andrew Garfield din "The Amazing Spider-Man" în vreme ce JH ar putea fi Jonah Hill din "Wolf of Wall Street" şi "Moneyball". Ariana nu e străină de colaborări de top, bifând-o recent pe cea cu Lady Gaga, "Rain on Me", care le-a adus şi premii celor două artiste. Mariah a fost subiect de ştiri în ultima lună după ce un inginer de înregistrări al său a dezvăluit detalii despre un album de rock alternativ al artistei din anii '90, care nu a ajuns cunoscut în mainstream. În 1995 Mariah ar fi înregistrat un album alt-rock numit "Someone's Ugly Daughter", lansat sub numele de Chick. 🎄 pic.twitter.com/akd5SrE8ze — Mariah Carey (@MariahCarey) October 9, 2020 "All I Want For Christmas Is You" este una dintre melodiile cele mai cunoscute ale artistei şi a debutat în 1994. A devenit de asemenea unul dintre simbolurile Crăciunului şi este extras de pe LP-ul "Merry Christmas". Acesta track este cel mai mare succes internaţional al divei, ajungând pe locul întâi în topuri din ţări ca Australia, Canada, Franţa, Germania şi SUA. În 2019 a urcat pe locul întâi în Billboard Hot 100 pentru prima oară, la 25 de ani de la debut. Ar fi vândut 16 milioane de unităţi şi este cea mai bine vândută piesa de Crăciun a unui artist feminin. În 2017 se dezvăluia că a generat 60 de milioane de dolari în drepturi de autor. Single-ul de 4 minute a primit o sumedenie de coveruri pe parcursul anilor, dar şi o versiune re-înregistrată de Mariah şi Justin Bieber ca un duet în 2011.