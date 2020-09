Masked Singer 2020: Damian Drăghici a fost Vampirul ce a interpretat piesa "Vals"

Cea de-a doua ediție Masked Singer România a avut loc pe 18 septembrie și a adus a doua demascare. În urma voturilor, Vampirul a fost ales pentru a-și divulga identitatea. Găsești mai multe detalii în articol.

Vinerea trecută, alte șase personaje au venit în fața publicului și a detectivilor. Căpcăunul, Corbul, Iepurele, Monstrul, Vampirul și Leoaica au fost noile măști ce le-au dat bătăi de cap detectivilor, care au încercat din răsputeri să ghicească vedeta ascunsă.

Căpcăunul a interpretat piesa lui Fergie, "A Little Party Never Killed Nobody", Corbul a cântat "Don't Stop Me Now", iar Iepurele a impresionat cu piesa "Dance Monkey". Monstrul a urcat pe scenă și a creat un moment special cu "What a Wonderful World", Vampirul a ales să fie romantic cu melodia "Vals" și Leoaica a adus pe scenă o explozie de energie cu piesa "Crazy in Love".

Indiciile oferite de Vampir:

Vampirul a fost personajul fermecător. A surprins cu alegerea muzicală, a cucerit-o pe Ana Morodan și oferit o serie de indicii interesante. Am aflat că a ales acest costum pentru că i s-a reproșat adesea că este un vampir energetic. Are, de fel, un aspect gotic, se îmbracă doar în negru, deși pentru mulți este un om al culorilor. Prima oară a urcat pe scenă la vârsta de 10 ani. Apoi, viața l-a purtat de pe un continent pe altul, a cunoscut succesul și acum trăiește cea mai bună perioadă a vieții sale.

Cine au crezut antrenorii că se află sub mască?

După prestația muzicală a Vampirului, Horia Brenciu, INNA, Codin Maticiuc și Ana Morodan au încercat să ghicească cine se află în spatele măștii. Horia Brenciu a fost convins că este vorba de Smiley, care a cântat piesa puțin mai stângace pentru a-i induce în eroare.

"Eu nu pot să cred că Smiley a venit la Masked Singer România", au fost primele cuvinte ale lui Horia.

Codin Maticiuc s-a gândit la că în spatele măștii ar putea fi Florin Piersic, iar INNA l-a menționat pe Adrian Nartea, actorul care joacă în serialul VLAD. Dan Bălan, Liviu Vârciu, Marius Manole, Killa Fonic și Joseph Hadad au fost alte variante oferite de cei patru detectivi.

Deși au oferit o paletă variată de răspunsuri, niciunul dintre detectivi nu a ghicit personalitatea din spatele măștii. Vampirul a fost Damian Drăghici, unul dintre cei mai apreciați muzicieni din România.

VIDEO: Vampirul interpretând "Vals":