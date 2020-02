Haley Reinhart, una dintre cele mai cunoscute voci din Postmodern Jukebox, va concerta la București

Îndrăgita voce a trupei Postmodern Jukebox va ajunge primăvara aceasta la București, în premieră în concert solo, cu o serie de piese proaspete de pe "Lo Fi Soul", cel mai recent album. Detalii în articol.

Pe 14 mai 2020 la LOFT Lounge din București, fanii vor putea cânta alături de artistă melodiile care au consacrat-o, dar și cântecele de pe cel de-al patrulea album pentru care Haley nu doar că a compus melodiile, dar s-a implicat și în coproducție.

Una dintre cele mai cunoscute voci din Postmodern Jukebox, Haley a fost în plină ascensiune din momentul în care a obținut locul trei în cadrul celui de-al zecelea sezon American Idol. A lansat patru albume, a mers în concerte și chiar și-a împrumutat vocea pentru o animație din serialul produs de Netflix, "F is for Family". Cu "Lo-Fi Soul", Haley Reinhart vrea să le facă cunoștință fanilor cu secretele vocii ei, de aceea putem regăsi pe album pe lângă vibe-ul ei old school emblematic, o paletă diversă de tonalități prin care vrea să se arate publicului așa cum este.

"Albumul conține melodii scrise în urmă cu 8 ani care au avut nevoie de momentul potrivit pentru a face parte dintr-un album special, cu sens", a spus Haley.

Artista a mărturisit că prin melodiile de pe acest album se adresează în special noilor fani cărora și-a propus să le arate cine este cu adevărat.

"Toate cele 13 melodii de pe album au genuri diferite și prin intermediul lor pot arăta lumii 13 fațete diferite ale personalității mele. Albumul e vintage în atât de multe feluri, dar în același timp reușește să rămână modern", a adăugat artista.

Haley Elizabeth Reinhart este cântăreață, compozitoare și actriță vocală americană, originară din Wheeling, Illinois. Apariția sa din cadrul show-ului American Idol a reprezentat un real succes, cariera sa profesională începând să crească uluitor. Albumul său de debut, "Listen Up!", a fost lansat în 2012 și a fost bine primit de audiență. Haley a devenit primul concurent American Idol ce a concertat pe scena festivalului Lollapalooza.

În 2015, s-a alăturat trupei Postmodern Jukebox, condusă de Scott Bradlee. Cea mai notabilă colaborare cu trupa este cover-ul jazz al piesei "Creep" de la Radiohead. Piesa s-a menținut pentru 58 de săptămâni consecutiv în Billboard's Jazz Digital Songs Chart și a primit critici pozitive. În același an, Haley s-a remarcat printr-un alt cover - "Can't Help Falling in Love" (Elvis Presley), care a fost folosit într-o reclamă, a devenit senzație pe internet, s-a poziționat pe locul 16 în US Adult Contemporary Chart și a fost certificat cu platină de RIAA. Au urmat alte două materiale discografice: "Better" (2016) și "What's That Sound?" (2017).

Cel mai recent disc este "Lo Fi Soul" (2019), material ce va fi prezentat publicului din București pe 14 mai.