Marina Arsene a dat strălucire jazz-ului la Vocea României - VIDEO

Cu o voce angelică și o tehnică vocală desăvârșită, Marina Arsene a schimbat complet atmosfera din platoul Vocea României. Muzica jazz a strălucit ca într-un concert de mare anvergură, la final jurații mulțumindu-i concurentei pentru acest moment special.

Vreme de câteva minute, timpul a părut că a stat în loc. Atât juriul, cât și publicul din platoul Vocea României, au fost absobiți de căldura și naturalețea interpretării Marinei Arsene. Piesa aleasă pentru audiții, "Dream a Little Dream of Me", i s-a potrivit perfect, cele patru scaune întorcându-se unul după altul.

Născută în Pitești, Marina Arsene a studiat compoziție-jazz la Conservatorul din București, urmând totodată cursurile de vară de la Icon Arts, predate de Luiza Zan, Mircea Tiberian și Chris Dahlgren. Acest bagaj de cunoștinte și-a pus amprenta pe interpretarea sa de la audiții, așa cum au sesizat și cei 4 jurați.

"Marinuca, ai cântat perfect. Eu mă bucur c-am avut acest moment, că am gustat din ce s-a auzit ca și cum aș fi gustat cu foarte multă poftă dintr-un măr suculent și gustos. Eu îți mulțumesc pentru momentul ăsta. Sunt foarte entuziasmată", a mărturisit Irina Rimes.

Horia Brenciu i-a mărturisit Marinei că a interpretat una dintre piesele sale preferate, felicitând-o pentru felul în care a reușit să transmită emoție.

"A fost unul dintre momentele alea care te ung la inimă și vreau neapărat să-și spun că este una dintre piesele mele preferate. Sub nicio formă anul ăsta, când m-am întors la Vocea României, nu credeam c-o să aud piesa asta atât de frumos interpretată, atât de candid și onest. Felicitări din toată inima!", i-a spus Horia Brenciu.

"Ai toate atuurile să ajungi departe, chiar să câștigi Vocea României"

Impresionat de vocea și interpretarea concurentei, Smiley a mărturisit că pentru astfel de momente a rămas în juriul Vocea României atâtea sezoane.

"Marina din Pitești...genul ăsta de moment te unge pe suflet. Adică pentru asta sunt de atâta timp la Vocea României - pentru genul ăsta de momente. M-aș bucura foarte tare să am ocazia să lucrez cu o voce ca a ta. Ai toate atuurile să ajungi departe, chiar să câștigi Vocea României. Depinde foarte mult de alegerile muzicale pe care le vei face împreună cu antrenorul pe care îl alegi", a adăugat Smiley.

Tudor Chirilă a felicitat-o și el pe Marina, spunându-i că își dorește mult să o aibă în echipă.

"Sunt absolut convins că a fost cel mai bun moment de până acum. Din ziua asta. Aș vrea să rămân în tonul momentului, dar îmi vine să urlu și să spun: vino la mine în echipă. Dar parcă aș sparge ceea ce se întâmplă aici în platou, după ce ai cântat tu. Mi-aș dori foarte mult să vii în echipa mea și cred că avem ce să facem împreună", a conchis Tudor Chirilă.

Irina a revenit cu o ultimă încercare, încercând să formeze o conexiune emoțională.

"Parcă nu-mi vine să sar pe tine să te conving, dar te rog eu frumos. Din sufletul meu, te rog, vino în echipa mea."

După un răgaz de gândire, Marina a ales-o pe Irina, aceasta mulțumindu-i pentru încrederea oferită.

VIDEO: Marina Arsene - "Dream a Little Dream of Me" la Vocea României 2019

În aceeași seară, au mers mai departe alți 6 concurenți, cu toții extrem de talentați. Găsiți detalii despre ei în rezumatul episodului 2 din cel de-al 9-lea sezon al emisiunii Vocea României.