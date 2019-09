Dragoș Moldovan - "Superman" de la Vocea României ce a ridicat publicul în picioare

Dragoș este din Timișoara și are 21 de ani. Se ocupă cu dresajul canin și cu muzica, cea din urmă aflându-se pe primul loc în viața lui. Face parte din două trupe de muzică rock și studiază chitara la Facultatea de Muzică. În 2016, Dragoș a suferit un accident auto, iar viața lui s-a schimbat în urma acelui eveniment. A stat în coma două săptămâni, a suferit două operații (la cap și la mână). Medicii au fost nevoiți să îi extragă bucăți din osul cranian, dar tânărul a reușit să treacă peste acest episod traumatic, și să fie impulsionat și mai mult să se bucure de plăcerile vieții. Muzica este una dintre acestea, iar Dragoș demonstrează, prin talent și muncă, că este omul potrivit pentru scenă. În cea de-a patra seară a audițiilor pe nevăzute de la Vocea României 2019, concurentul a interpretat melodia "Feeling Good". A ridicat publicul în picioare și a întors toate scaunele.

Horia Brenciu a fost atât de impresionat de vocea concurentului, încât și-a găsit cu greu cuvintele. În cele din urmă, antrenorul a reușit să își pună la punct discursul:

A venit rândul lui Smiley:

"Dragoș, am așteptat până la sfârșit pentru că am auzit piesa asta în atât de multe interpretări și le aveam, cumva, impregnate în urechi, în timpane, în creier. Cumva, versiunea ta a fost una imperfectă. În momentul în care mi-am dat seama că am de a face cu un tip care cântă rock, care simte rock, atunci am șters toate variantele și am zis <<ok, tre' să ascult vocea asta din altă perspectivă>> și sunt impresionat de vocea ta. Aș vrea foarte tare să te am în echipă".