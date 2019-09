Află cine a mers mai departe după cea de-a patra seară a audițiilor pe nevăzute de la Vocea României 2019

Află ce concurenți au trecut mai departe după cel de-al patrulea episod al audițiilor pe nevăzute de la Vocea României 2019. Citește rezumatul emisiunii din 27 septembrie.

Seara de 27 septembrie 2019 a fost una încărcată de momente remarcabile, voci de finală și concurenți care au întors toate scaunele și au dat startul unor discuții în contradictoriu între jurați.

Echipele de la Vocea României 2019 arată acum astfel:

Diandra Bancu - Inimă nu fi de piatră

Diandra a fost concurentul care a deschis cea de-a patra seară de audiții de la Vocea României 2019. Nu se putea o primă interpretare mai bună pentru că tânăra de doar 16 ani a "rupt", după vorbele lui Chirilă. Concurenta a cântat piesa Corinei Chiriac, "Inimă nu fi de piatră" și a reușit să întoarcă toate scaunele.

Tudor a apreciat atât calitățile muzicale ale Diandrei, cât și timbrul, menționând că are o "voce care rupe în media" și ar putea să o folosească ca voice over. Auzind vorbele lui Chirilă, Irina i-a sugerat concurentei să facă o alegere mai productivă:

"Ai o voce atât de bună încât pot să te duc foarte departe în emisiune".

După această replică a antrenoarei, a urmat o discuție în contradictoriu între ea și Chirilă:

"-E mișto manipularea asta subliminală. (Tudor) -Eu nu te întrec la capitolul manipulare. (Irina)"

Și Smiley a apreciat talentul vocal al Diandrei, precum și emoția pe care, la doar 16 ani, a reușit să o transmit. Tot Smiley a fost antrenorul ales de concurentă.

Kevin Magalhaes - She's Out Of My Life

Kevin a fost concurentul care a adus emoția pe scena de la Vocea României. Tânărul are 31 de ani și este originar din Franța. A venit în România pentru a studia la Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca. Viața lui s-a schimbat în 2007 când sora sa a murit. Kevin simte o conexiune cu sora lui atunci când cântă, iar emoțiile pe care le-a transmis interpretând piesa lui Michael Jackson, "She's Out Of My Life" a atins inimile juraților și publicului. Toți antrenorii au apăsat butonul.

"Știi ce mi-a plăcut la tine și de ce m-am întors? E foarte important. Da, la Vocea României toată lumea vine, cântă, și arată abilitățile vocale, mai puțin știu când să tacă. Îți mulțumesc pentru asta. Mulțumesc că ai venit la Vocea României. Te aștept în echipa mea cu cea mai mare plăcere!, i-a spus Irina concurentului.

Smiley a fost curios legat de alegerea piesei, iar Kevin le-a povestit drama prin care a trecut.

"Foarte, foarte emoționant momentul. Mi-a plăcut mult sensibilitatea cu care ai interpretat piesa asta. Nu e deloc ușor să cânți piesa asta, mai ales dacă are o poveste nu tocmai fericită în spate, în cazul tău. M-aș bucura foarte tare să-mi dai ocazia să lucrez cu tine, în echipa mea", a adăugat Smiley.

A urmat discursul lui Tudor:

"Salut, Kevin! Eu simt nevoia să ma prezint. Mă cheamă Tudor, sunt muzician, sunt și actor. Ce vreau eu să spun este că noi, în casta asta a actorilor, avem o chestie care e destul de tâmpită, când cineva trece de partea ailaltă, jucăm. Mamei mele i s-a întâmplat în ziua în care și-a înmormântat tatăl, mai sunt colegi care au făcut chestia asta și eu știu, cred că înțeleg foarte bine ce înseamnă să cânți într-un asemenea moment. Pe de altă parte, tu ești profesionist când într-un asemenea moment cânți și o faci ca și cum nu ai avea nicio problemă, iar tu ai făcut-o ca și cum nu ai avut niciun fel de problemă în așa fel încât emoția să ajungă să te doboare și nu poți să duci la capăt un cântec. Indiferent ce alegi, ești o voce foarte bună și ești un câștig pentru Vocea României".

În cele din urmă, Kevin a luat o decizie - să meargă la vocea pe care a tot auzit-o la radio când a venit pentru prima oară în România, și anume Smiley.

Mădălina Horeanu - Shallow

Cel de-al treilea moment al serii, în care toți antrenorii au fost cuceriți de vocea unui concurent, a fost reprezentat de interpretarea Mădălinei Horeanu. Totuși, Irina Rimes a fost blocată de Tudor, bătălia dându-se în cele din urmă doar între bărbații din juriu.

Tânăra din Botoșani nu este la prima apariție la Vocea României. A făcut parte din echipa lui Marius Moga, în urma cu șase ani, însă a fost eliminată la dueluri. Mădălina s-a întors mai hotărâtă ca niciodată și a demonstrat că vocea sa a evoluat.

Mădălina l-a ales pe Tudor, pentru că a fost cel care a blocat-o pe Irina, iar din acest considerent, concurenta a avut impresia că e mai mult interes din partea lui.

Jovana & Jelena Milovanovic - Crazy

Cele două surori în vârstă de 26 și 23 de ani i-au convins pe Horia și Irina cu interpretarea piesei "Crazy". Fetele au început să cânte de când erau mici, la biserică, tatăl lor fiind pastor. Jovana a mai participat la Vocea României în 2013, în echipa lui Marius Moga. Jovana este concurenta care a eliminat-o la dueluri pe Mădălina Horea, concurenta anterioară. Tinerele locuiesc în prezent în Londra și se ocupă cu antreprenoriatul.

Horia Brenciu le-a spus fetelor că momentul lor nu a fost perfect, însă dacă vin în echipa lui, vocile și tehnica pot fi îmbunătățite. Irina le-a văzut potențialul:

"Aveți un potențial uriaș, mai ales că sunteți două voci foarte bune!"

Surorile Milovanovic au ales să meargă în echipa Irina Rimes.

Roberto Asoltanei - Love Someone

Roberto are 22 de ani și a venit la Vocea României tocmai din Austria. Este român, născut în Roma și stabilit în Austria. Pasiunea pentru muzică s-a format din momentul în care a început să cânte la biserică. Este penticostal și dorește să transmită oamenilor un mesaj spiritual prin muzica pe care o cântă. Tânărul a interpretat piesa "Love Someone" întorcând două scaune: cele ale lui Horia și Smiley.

"Timidității tale îi trebuie nebunia mea", i-a transmis Horia concurentului.

După o serie de glume despre religie, despre cum Chirilă este "dracul gol" și despre cum "dracul vorbește mult" (referință la Brenciu), Roberto a decis să meargă în echipa lui Horia.

Elena Bozian - Feel It Still

Elena are 23 de ani și este inginer la Uzina din Mioveni. Nu are studii muzicale, dar pasiunea pentru muzică a fost atât de puternică încât a învățat singură. A fost susținută în muzică doar de iubitul ei, ceilalți oameni din jurul său neavând încredere în capacitățile ei. Din acest motiv, Elena a fost tot timpul nesigură pe ea, iar venirea la Vocea României a reprezentat un pas uriaș.

Piesa "Feel It Still" a celor de la Portugal. The Man l-a cucerit pe Horia Brenciu.

"Cu vocea asta nu cânți deloc?", a fost surprins Horia când a aflat că Elena nu are studii muzicale.

Irina a fost încântată de energia pe care Elena a transmis-o și de bucuria care i se vedea pe chip:

"E foarte important să vii în platou cu dragostea asta de a cânta".

Ana Nica Vacari - Always Remember Us This Way

Ana are 25 de ani, este solist vocal și este originară din Republica Moldova. A cântat în Rusia, la diferite concursuri și la seri de karaoke și a participat la Vocea Rusiei, însă nu a trecut de audiții. Piesa lui Lady Gaga, "Always Remember Us This Way" a convins trei antrenori - Smiley, Irina și Horia.

"M-a întors determinarea cu care ai cântat", a spus Smiley, adăugând că începutul piesei nu a fost ok, dar Ana s-a redresat.

Irina Rimes deja se gândise ce piesă să cânte Ana în semifinale sau chiar finală, dacă ar veni în echipa sa - "And I am telling you I'm not going" (Jennifer Hudson). Antrenorea a fredonat melodia pe toată durata pledoariilor, enervându-l la culme pe Smiley. Totuși, nervozitatea lui Smiley a meritat pentru că Ana a ales să meargă în echipa lui.

Dragoș Moldovan - Feeling Good

Dragoș este din Timișoara și are 21 de ani. Muzica este pe primul loc în viața lui. Face parte din două trupe de muzică rock și studiază chitara la Facultatea de Muzică. În 2016, Dragoș a suferit un accident auto, iar viața lui s-a schimbat în urma acelui eveniment. A stat în coma două săptămâni, dar a reușit să treacă peste acest episod traumatic, iar acum, la Vocea României a ridicat publicul în picioare și a întors toate scaunele.

"Ai o voce, cred că una dintre cele mai spectaculoase voci pe care am auzit-o. Parcă erai Superman cu vocea asta a ta. Oricum ai fi început melodia asta, cu vocea asta în piano, aia de Metallica, vocea aia de sus. Ești formidabil! Ești senzațional! Asta e menirea ta - să cânți!", a spus Horia Brenciu. "Dragoș, eu m-am întors pentru că eu am văzut și am auzit, de aici din partea asta, o voce care s-ar putea să fie câștigătoare. Poate nu am skill-urile lui Tudor de a alege piesele rock, dar asta nu e o problemă pentru că putem să facem același lucru împreună. Din momentul ăsta al competiției, eu caut o voce câștigătoare și caut o voce care ar putea să mă ajute să facem numere interesante", a comentat Irina.

Antrenorii s-au duelat în vorbe și strategii de convingere, însă cum muzica rock trage la muzica rock, Dragoș a mers în echipa lui Tudor Chirilă.

Ceilalţi concurenţi care nu au întors scaunele sunt următorii: