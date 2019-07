CLC și IMFACT concertează la București în septembrie

Trupele k-pop CLC și IMFACT vor concerta toamna aceasta la București. Evenimentul va avea loc pe 4 septembrie, la Sala Polivalentă.

CLC (acronim pentru "Crystal Clear") este un grup sud-coreean format de Cube Entertainment în 2015. Grupul este alcătuit în prezent din șapte membri: Oh Seung Hee, Choi Yoo Jin, Jang Seung Yeon, SORN, Jang Ye Eun, ELKIE și Kwon Eun Bin. EP-ul lor de debut, "First Love", a fost lansat pe 19 martie 2015 și a inclus single-ul "Pepe".

Înainte de debutul lor oficial, grupul a început să câștige popularitate susținând spectacole stradale, prin care au strâns bani pentru copiii cu dizabilități. Aceste apariții au fost difuzate online, fiind incluse în reality show-ul lor, CLC's Love Chemistry.

Trupa are în discografie 10 EP-uri, primind în cei 4 ani de activitate premii ca The Next Rising Star of Asia Award și Rookie of the Year.

IMFACT (un mix între I'm Fact și Impact) este o trupă sud-coreeană de băieți formată de Star Empire Entertainment în 2016. Grupul este format din cinci membri - Jeup, Taeho, Jian, Sang și Ungjae - și a debutat pe 27 ianuarie 2016, cu albumul "Lollipop".

Grupul are în discografie 3 EP-uri, cele mai cunoscute single-uri din repertoriul lor fiind "F,S,G (Feel So Good)", "In The Club", "Lollipop", "Please Be My First Love", "Tension Up", "The Light" și "NANANA".

Bilete la concertul K-POP: IMFACT & CLC