Cine sunt cei mai bogați cântăreți ai lumii în 2019

Industria muzicală produce an de an sute de milioane de dolari. Pentru a ajunge, însă, în topul celor mai bogați cântăreți ai momentului, e nevoie de ceva mai mult decât de carismă și aptitudini artistice. Cei mai bogați artiști în 2019 s-au dovedit a fi și oameni de business foarte pricepuți, ce și-au asigurat prin afaceri conexe o creștere constantă a veniturilor.

Jay-Z - Cel mai bogat muzician în 2019 și primul rapper a cărui avere atinge pragul de un miliard de dolari

Cel mai înstărit artist al momentului este rapper-ul american Jay-Z. Potrivit Forbes, averea sa a atins pragul de un miliard de dolari, grație, în mare parte, afacerilor sale de succes.

"Dacă e miliardar acum, imaginați-vă ce avere va avea mai târziu. Pentru că e de-abia la început", spune Swizz Beatz, producătorul celor mai mari hituri ale lui Jay-Z.

Principala sursă de venit a rapper-ului în vârstă de 49 de ani nu mai este de mult muzica. Jay-Z câștigă sume enorme din vânzările de șampanie și coniac, brandul Armand de Brignac aducându-i cele mai mari încasări.

Ce afaceri deține Jay-Z

Armand de Brignac (310 milioane de dolari) - brand de șampanie lansat în 2006, odată cu videoclipul piesei "Show Me What You Got"

Investiții (220 de milioane de dolari) - rapper-ul are un portofoliu vast de investiții, acțiunile sale la Uber ridicându-se acum la 70 de milioane de dolari. Potrivit TehCrunch, acesta și-ar fi cumpărat acțiunile în 2013 cu două milioane de dolari.

D’Ussé (100 de milioane de dolari) - brand de coniac

Tidal (100 de milioane de dolari) - platforma muzicală lansată în 2015

Roc Nation (75 de milioane de dolari) - companie fondată în 2008, ce are sub umbrelă o casă de discuri, agenție de recrutat talente, casă de producție. Roc Nation are în portofoliu artiști ca Shakira și Rihanna.

Catalogul muzical (75 de milioane de dolari) - cu o carieră începută în 1989, catalogul său muzical include hituri ca "Hard Knock Life (Ghetto Anthem)", "Can I Get A...", "Excuse Me Miss", "'03 Bonnie & Clyde", "99 Problems".

Colecții de artă (70 de milioane de dolari) - colecția sa include tablouri precum "Mecca" a lui Basquiat

Imobiliare (50 de milioane de dolari) - Jay-Z și Beyonce au case de zeci de milioane de dolari în East Hampton și Bel Air.

Rihanna - Cea mai bogată cântăreață în 2019

Riri, așa cum o alintă fanii, a detronat-o pe Madonna din topul celor mai bogate cântărețe ale momentului. Potrivit Forbes, averea Rihannei se ridică la 600 de milioane de dolari, depășind cu 30 de milioane de dolari averea actuală a Madonnei (estimată la 570 de milioane de dolari). Pe următoarele poziții se plasează Celine Dion (cu o avere estimată la 450 de milioane de doari) și Beyonce (cu o avere estimată la 400 de milioane de doari),

Ca și în cazul lui Jay-Z, principala sursă de venit a artistei în vârstă de 31 de ani nu este muzica, ci afacerea sa lansată în industria cosmeticelor - Fenty Beauty. Rihanna deține acest lanț de produse cosmetice împreună cu LVMH, gigantul francez de bunuri de lux condus de miliardarul Bernard Arnault.

Lansat în septembrie 2017, Fenty Beauty producea 100 de milioane de dolari în doar primele săptămâni de existență pe piață, acest succes datorându-se popularității Rihannei și celor 71 de milioane de urmăritori de pe Instagram. Așa cum bine spune Riri în 2016, "work, work, work" și rezultatele se vor vedea.