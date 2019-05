Miley Cyrus lansează săptămâna aceasta un nou album - TEASER VIDEO

Adoptând strategia surprizei, popularizată de Beyonce prin lansarea primului ei albumul vizual, Miley Cyrus anunță tam-nesam că are un nou material discografic de împărtășit cu fanii. Pe 31 mai vom afla exact ce anume ne-a pregătit Miley.

Sâmbătă trecută, pe 25 mai, Miley Cyrus a susținut un recital în cadrul BBC Radio 1’s Big Weekend. Show-ul a debutat în forță cu cel mai recent hit al artistei, colaborarea cu Mark Ronson pentru piesa "Nothing Breaks Like a Heart". Setlistul a fost apoi condimentat cu trei melodii noi, ce vor fi incluse pe viitorul album al lui Miley. Potrivit Consequence of Sound, noile piese se numesc "Mother’s Nature", "Catitude" și "Dream", iar discul ce va include aceste track-uri ar urma să fie lansat chiar săptămâna aceasta, anunțul fiind făcut chiar de Miley în timpul concertului.

Informația este confirmată și de site-ul oficial al artistei, unde apare mesajul "She Is Coming 5/31" (în traducere: "Ea va veni 31/05"), alături de un ceas care a început numărătoarea inversă până pe 31 mai. Pe anumite forumuri, fanii lui Miley Cyrus au început să speculeze ideea că artista va lansa un EP de 6 piese, intitulat "She". Această informație nu a fost, însă, confirmată oficial.

Până la dezvăluirea misterului ce încoonjoară acest noul material al lui Miley, vă invităm să ascultați câteva fragmente din piesele prezentate publicului la BBC Radio 1’s Big Weekend. Clipurile au fost filmate de către fanii artistei în cadrul concertului de sâmbătă.

TEASER VIDEO - Miley Cyrus interpretează piese noi la BBC Radio 1’s Big Weekend 2019

Miley singing her New Song pic.twitter.com/7uzVhqib7K — Miley Cyrus Updates (@MileyFontesCom) May 25, 2019

Anul trecut, Miley Cyrus și-a petrecut timpul în studio cu Ryan Adams, a cântat la gala premiilor Grammy cu Elton John și a fost dată în judecată de un artist reggae pe motiv că piesa "We Can't Stop" ar fi plagiată.

Ultimul ei single solo de succes, "Malibu", a fost lansat în primăvara anului 2017, fiind inclusă pe discul "Younger Now". Melodia a debutat pe prima poziție în topul american US Dance Club Songs (Billboard) și a fost certificată cu platină în UK, SUA, Australia, Austria, Canada, Italia și Polonia.