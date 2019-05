Martin Garrix, luat cu ambulanța din timpul unui concert în Las Vegas

Se pare ca energia DJ-ilor și dorința lor de a anima publicul uneori se poate sfârși cu consecințe asupră sănătății acestora. Așa a fost și cazul popularului DJ Martin Garrix care a reușit să își lezeze glezna în timpul unui concert la Omnia Las Vegas, parte din rezidența sa în marele oraș de spectacol.

Garrix a sărit de pe scenă în timpul concertului și apoi a continuat setul încercând să mențină energia la cote înalte, sărind într-un picior. În ciuda încercărilor sale curajoase, durerea și-a făcut simțită prezența și l-a obligat să își încheie setul mai devreme pentru a se urca în ambulanță și a merge la spital.

Tânărul DJ în vârstă de 23 de ani și-a păstrat atitudinea pozitivă, postând pe contul său de Twitter un filmuleț cu el din ambulanță, zâmbind. Și-a cerut de asemenea iertare fanilor pentru că a încheiat concertul mai devreme pentru a ajunge la spital.

