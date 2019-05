Cu voucherul InfoMusic, obții 45% reducere la concertele BZN și Michael Bolton

InfoMusic le oferă cititorilor un voucher de reducere la trei concerte așteptate în această vară: BZN (la Cluj-Napoca) și Michael Bolton (La București și Cluj-Napoca). Campania este valabilă pe o perioadă limitată.

Fiecare cititor InfoMusic poate beneficia de o reducere de 45% la achiziția de bilete la concertele BZN și Michael Bolton.

Voucherul "infomusic" este deja integrat pe linkurile de achiziție de mai jos, iar reducerea se va aplica la continuarea comenzii.

Promoția se adresează exclusiv publicului InfoMusic, fiind derulată de organizatorul show-urilor, German Quality Entertainment, prin platforma Iabilet.

Duo-ul BZN revine la Cluj-Napoca

Pe 22 iunie 2019, îndrăgita trupă BZN revine la Cluj-Napoca pentru a-și lua rămas bun de la români în cadrul unui concert de adio, ce va avea loc la Sala Polivalentă. Jan Keizer și Anny Schilder, ambasadori ai turismului românesc, s-au îndrăgostit de ia românească, evenimentul de la Cluj fiind dedicat bluzei naționale pe care o vor purta în semn de respect și cu efuziune pentru toți fanii români.

“Blue Eyes”, “Dance, Dance”, “Twilight”, “Put On Your Make-Up”, “Just an Illusion”, “Waltzing Maria”, “Amore” sau “La Primavera” sunt doar câteva dintre piese pe care cei doi membri BZN le pregătesc pentru concertul din 2019. De asemenea, cunoscuta “Drumurile noastre”, reinterpretată de Jan & Anny alături de regretatul Dan Spătaru, va putea fi ascultată pentru prima oară live la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Melodia și videoclipul au fost lansate oficial la București în 2014.

Vezi coverul realizat de BZN după "Drumurile noastre" (Dan Spătaru)

Michael Bolton concertează în iulie în Cluj și București

La 6 ani de la concertul sold-out susținut la Sala Palatului din București, Michael Bolton revine în România. Artistul american va concerta pe 20 iulie la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca și pe 22 iulie la Sala Palatului din București.

Michael Bolton a fost remarcat la mijlocul anilor ’80 ca un adevărat exponent al baladelor soft-rock, melodii care au mers direct la inima ascultătorului. A debutat în 1975 cu albumul intitulat Michael Bolotin (numele sau real). În această primă fază a carierei, trupa sa de hard-rock, Blackjack, l-a însoțit în turneu pe Ozzy Osbourne. Profund atras de muzica soul și de sound-ul promovat de Motown, Bolton a realizat un cover și după piesa "Georgia On My Mind", care a reprezentat un nou succes. În 1991, Bolton a lansat albumul "Time, Love & Tenderness" ce i-a adus și primul Grammy pentru coverul piesei "When a Man Loves a Woman".

De-a lungul anilor, artistul american a vândut peste 65 de milioane de albume la nivel mondial, susținând turnee în întreaga lume. Michael Bolton a compus piese pentru nume importante ale muzicii, printre care Lady Gaga, Kanye West, Barbara Streisand, Cher, Kenny G. sau Kenny Rogers. Totodată, artistul a cântat alături de adevărate legende, aici menționându-i pe regretatul Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Jose Carreras, Renee Fleming și BB King.

Multe dintre hiturile artistului vor putea fi ascultate live în cadrul celor două concerte pe care Michael Bolton le va susține în România vara aceasta.

Categoria VIP– 396 lei ( preț final, după reducerea de 45%: 217,8 lei )

) Categoria I – 336 lei ( preț final, după reducerea de 45%: 184,8 lei )

) Categoria II – 296 lei ( preț final, după reducerea de 45%: 162,8 lei )

) Categoria III – 196 lei ( preț final, după reducerea de 45%: 107,8 lei )

) Categoria IV – 96 lei (preț final, după reducerea de 45%: 52,8 lei)

VIP - 588 lei ( preț final, după reducerea de 45%: 323,4 lei )

) Categoria 1 - 488 lei ( preț final, după reducerea de 45%: 268,4 lei )

) Categoria 2 - 388 lei ( preț final, după reducerea de 45%: 213,4 lei )

) Categoria 3 - 300 lei ( preț final, după reducerea de 45%: 165 lei )

) Categoria 4 - 288 lei - Stoc epuizat

Categoria 5 - 188 lei ( preț final, după reducerea de 45%: 103,4 lei )

) Categoria 6 - 128 lei (preț final, după reducerea de 45%: 70,4 lei)