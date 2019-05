Chris Botti - Cel mai bine vândut trompetist al momentului, concertează în România

Trompetistul american Chris Botti, câștigător de Grammy și cunoscut pentru colaborarea sa cu Sting și trecerea pe care o face între genurile pop și jazz, va veni în România pentru prima dată în iunie 2019. Am urmărit ascensiunea sa în carieră și am menționat detalii despre concert în articolul de mai jos.

Drumul unui instrumentist din zona muzicii jazz către succes poate fi lung și plin de colaborări până să ajungă la un punct care să se considere "vârf" de vânzări de albume. Pentru că jazzul este considerat încă un gen muzical "de nișă", accesul unui instrumentist de jazz la publicul larg se poate face mai ușor prin interacțiune cu artiști din alte genuri. Așa a făcut și Chris Botti, și-a croit drum combinând jazzul cu popul și colaborând pe parcursul carierei sale cu o mulțime de artiști de renume internațional.

În vârstă de 56 de ani, Christopher Stephen Botti și-a început cariera muzicală încă din copilărie, când la vârsta de 12 ani l-a auzit pe Miles Davis cântând la trompetă "My Funny Valentine" și s-a hotărât să rămână devotat instrumentului. A menținut pasiunea și studiile muzicale pe parcursul liceului, după care a ajuns să studieze la Indiana University School of Music cu artiști de jazz valoroși precum David Baker, Woody Shaw sau George Coleman.

În tinerețe a cântat alături de Frank Sinatra și Paul Simon

După anii studenției și concerte susținute alături de Frank Sinatra, Botti s-a mutat la New York pentru a învăța să lucreze în studio. Paul Simon a fost următorul artist alături de care Chris Botti a crescut, însoțindu-l în turnee timp de aproximativ 10 ani, timp în care trompetisul a cântat alături de mulți alți muzicieni precum Aretha Franklin, Natalie Cole, Bette Midler sau Joni Mitchell.

Primele sale înregistrări pe cont propriu s-au întâmplat în a doua jumătate a anilor '90, albumele "First Wish" (1995), "Midnight Without You" (1997) și "Slowing Down The World" (1999). În 1999 s-a născut și colaborarea între Sting și Chris Botti, care conform spuselor trompetistului, i-a schimbat decursul carierei. Ei au mers împreună în turneul lui Sting "Brand New Day" timp de doi ani și apoi au lansat albumul post-turneu "All This Time".

Perioada de la Columbia Records ce a urmat a marcat, într-adevăr o nouă etapă în cariera lui Botti, cu noi albume și trecerea treptată dinspre jazz înspre pop, care a început să îi aducă trompetistului faimă și premii muzicale. Începând cu anul 2001, Chris Botti a lansat la Columbia șapte albume, printre care un album de duete "To Love Again: The Duets" și un album intitulat "Italia", dedicat rădăcinilor lui italiene, certificat cu platină în Polonia și nominalizat la Grammy.

A primit premiul Grammy pentru albumul "Chris Botti in Boston"

Înregistrarea concertului "Chris Botti in Boston" din 2009, concert spectaculos cu Boston Pops Orchestra și o mulțime de invitați printre care Steven Tyler, Sting și Josh Groban, i-a adus o nouă nominalizare la Grammy, discul de diamant în Polonia și discul de platină în Statele Unite. Albumul "Impressions" din 2013 îi aduce în cele din urmă bine-meritatul premiu Grammy pentru "cel mai bun album pop instrumental". Albumul conține colaborări cu artiști de elită precum Herbie Hancock, Andrea Bocelli sau Mark Knopfler.

Aceste realizări și colaborări l-au stabilit pe Chris Botti pe scena internațională ca pe un instrumentist de rang înalt, care face trecerea între jazz, pop și muzică simfonică, unind pe scenă interpreți de valoare din toate cele trei zone ale muzicii.

Primul concert Chris Botti în România

În 2019 România va beneficia pentru prima dată de un concert Chris Botti, la invitația celor de la German Quality Entertainment. Concertul va avea loc la Sala Palatului pe 3 iunie, iar biletele sunt deja puse în vânzare.

Prezența lui Chris Botti în concerte este una elegantă și plină de rafinament, iar sunetul trompetei sale mangâie inimile si poartă audiența în călătorii pe aripile vântului și ale iubirii. Așteptăm cu bucurie să fim onorați de prezența celui mai bine vândut trompetist american al prezentului și să fim martori călătoriei printre genuri muzicale în care este capabil să ne conducă.