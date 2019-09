Piesa "Ţine-te bine" este compusă de What’s UP, Serban Cazan, Florin Boka şi Andra, iar videoclipul este regizat de Alex Ceausu şi a fost filmat pe parcursul unei zile. Relaxaţi, cu zâmbetul pe buze şi plini de energie, aşa îi găseşte videoclipul pe cei doi artişti, care întruchipează două personaje aflate într-o relaţie de iubire, care, oricât de greu le-ar fi, rămân împreună şi trec toate obstacolele.

Single-ul "K la Meteo" a fost una dintre cele mai de succes piese ale anului 2012-2013, fiind desemnată cea mai difuzată melodie din 2013, iar clipul a fost declarat cel mai bun video, în cadrul unora dintre cele mai apreciate festivităţi muzicale ale momentului.

What's UP este unul dintre cei mai iubiți și populari artiști din România, iar de-a lungul timpului a lansat hituri precum "K la Meteo", "La tine" și "Taxi", ce au staționat săptămâni la rând în topul celor mai difuzate piese la radio. Whatzy, așa cum îl alintă cunoscuții, a colaborat cu artiști consacrați din industria muzicală, precum Ruby, Florin Ristei, Matteo, Dorian Popa, Andra, Alina Eremia și mulți alții.

ANDRA este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România, dar și unul dintre cei mai activi muzicieni și promotori ai României în lume. Hiturile sale în limbi străine, precum "Sudamericana" (feat Pachanga), "Without Me" (feat David Bisbal), "Nos Fuimos Lejos" (alături de Enrique Iglesias, Descemer Bueno & El Micha) sau "Why", au cucerit topurile din țări din America Latină sau Europa și au ajuns pe primul loc în online, intrând în topul YouTube Trending.