Tears For Fears - The Tipping Point

Pandemia a fost de bun augur pentru membrii formației Tears For Fears, care anunță lansarea primului lor album după o pauză de 17 ani. Potrivit declarațiilor făcute de Roland Orzabal și Curt Smith, a durat ceva mai mult până când lucrurile au început să se închege, dar odată porniți, nu s-au mai uitat înapoi.

"Înainte ca totul să meargă atât de bine cu acest album, totul a trebuit să meargă rău, a durat ani întregi, dar ceva se întâmplă în final atunci când ne străduim amândoi. Avem un echilibru, un fel de eu împing, tu mă tragi - care funcționează foarte bine", a explicat Orzabal.

Despre acest echilibru a vorbit și Smith.

"Dacă acest echilibru nu funcționează atunci când lucrăm la un album Tears For Fears, întregul mecanism nu mai funcționează. Ca să explicăm în termeni simpli, un album Tears For Fears și un sound pe care oamenii îl percep ca fiind al nostru este rezultatul unei munci de echipă, asupra căreia amândoi cădem de acord", a completat Smith.

Albumul "The Tipping Point", de pe care a fost extras single-ul titular, a fost înregistrat împreună cu vechiul lor colaborator, Charlton Pettus, lucrând alături de ei și producătorii și compozitorii Sacha Skarbek și Florian Reutter. Cel de-al 17-lea album din cariera grupului va fi lansat pe 25 februarie 2022.

Tracklist "The Tipping Point":

1. ‘No Small Thing’

2. ‘The Tipping Point’

3. ‘Long, Long, Long Time’

4. ‘Break The Man’

5. ‘My Demons’

6. ‘Rivers Of Mercy’

7. ‘Please Be Happy’

8. ‘Master Plan’

9. ‘End Of Night’

10. ‘Stay’

Deluxe CD bonus track

1. ‘Secret Location’

Super deluxe edition CD bonus tracks

1. ‘Let It All Evolve’

2. ‘Secret Location’

3. ‘The Shame’