Jennifer Lopez ne invită pe ringul de dans cu o piesă antrenantă, ce ne amintește de două hituri anterioare ale artistei: "Get Right" (2005) și "Do It Well" (2007). "Medicine" va ajunge, astfel, foarte ușor în playlisturile fanilor mai vechi, având totodată un beat ce-ți intră pe sub piele de la prima ascultare. În versurile melodiei, Jennifer avertizează un așa-zis "băiat rău" că și ea poate să joace murdar și că îi poate administra "medicamentul" de care are nevoie pentru a se cuminți.

Noul single J. Lo marchează cea de-a treia colaborare a sa cu rapper-ul de origine marocană French Montana, după featuring-urile de succes "Same Girl" și "I Luh Ya Papi". Melodia a primit cronici bune, Rania Aniftos de la Billboard descriind-o drept "contagioasă".

"Medicine" beneficiază de un videoclip ce pune în valoare fizicul bine lucrat al lui Jennifer Lopez, la cei aproape 50 de ani ai săi sfidând orice șabloane.

Jennifer Lopez va începe vara aceasta primul ei turneu după o pauză de șase ani. "It’s My Party: The Live Celebration" va sta sub emblema celebării vârstei de 50 de ani, turneul urmând să debuteze cu două show-uri în California, pe 7 și 8 iunie.

În cei 30 de ani de carieră, Jennifer Lopez a vândut peste 80 de milioane de albume, fiind inclusă de revista Time în topul "100 cei mai influenți oameni din lume".

Anul trecut, artista a lansat piese ca "Dinero" și "Ni Tú Ni Yo", primind totodată din partea MTV cel mai prestigios premiu al galei VMA (Video Music Awards) - trofeul Michael Jackson Video Vanguard Award.