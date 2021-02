Faithless a lansat videoclipul noului single "I Need Someone", extras de pe albumul "All Blessed". Melodia este înregistrată în colaborare cu Nathan Ball și Caleb Femi.

Primul material Faithless lansat după o pauză de 10 ani continuă să fie promovat cu un videoclip emoționant, filmat pentru piesa "I Need Someone". Vizualul cuprinde imagini de la protestele Black Lives Matter, precum și filmări cu persoane din diferite minorități, ce au trecut în 2020 prin momente tulburătoare. Noul album "All Blessed" a fost lansat în octombrie 2020, acesta fiind primul material Faithless înregistrat fără vocalistul Maxi Jazz. Tracklist Faithless - "All Blessed": Poetry (feat. Suli Breaks) Gains (feat. Suli Breaks) I Need Someone (feat. Nathan Ball & Caleb Femi) Remember (feat. Suli Breaks & LSK) Synthesizer (feat. Nathan Ball) My Town (feat. GAIKA) What Shall I Do? Friendship Walk In My Shoes All Blessed Innadance (feat. Suli Breaks & Jazzie B) Take Your Time (feat. Damien Jurado & Suli Breaks) Faithless și-a început activitatea în 1994, în formula Maxi Jazz, Sister Bliss și Rollo. În prezent, din componență fac parte doar Bliss și Rollo. Grupul are în repertoriu hituri precum "Salva Mea", "Insomnia", "God Is a DJ" și "We Come 1", vânzând de-a lungul carierei peste 15 milioane de albume. Faithless a concertat în România în 2016, în cadrul festivalului UNTOLD.