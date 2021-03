"Pentru mine, ziua de 4 martie este foarte importantă deoarece este ziua în care am dat viață și totodată ziua în care m-am renăscut și mi s-a dat o a doua șansă. Și de aceea vreau ca în fiecare an, pe 4 martie, să lansez o piesă de suflet. Anul trecut am lansat "Inimă de fier", melodie care mă reprezintă și îmi dă putere, iar anul acesta lansez "Amintiri", o piesă foarte emoționantă, care spune povestea copilăriei și adolescenței noastre", povestește Andreea.