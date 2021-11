Primul LIVE SuperStar România se difuzează pe 1 decembrie, concurenții cu wild card urcă pe scenă

Primele două semifinale SuperStar România au trimis direct în live-uri 4 concurenți, iar weekend-ul trecut, în semifinalele 3 și 4, alți patru concurenți au fost selectați pentru a merge direct în live-uri. Cei care au impresionat juriul în semifinalele 3 și 4 au fost Alexandru Precup, Daniel Șveț, Alessandro Mucea și Naomi Prie.

În live-urile SuperStar România merg mai departe cei 8 concurenți care s-au calificat direct și 2 dintre concurenții cu wild card-uri. Primul live SuperStar România se va difuza la PRO TV miercuri, 1 decembrie, de la 20:30. Pe scenă vor urca 10 concurenți: cei 8 calificați după semifinale și cei doi care au primit wild card și au fost aleși de public.

SuperStar România - Momentele concurenților calificați direct în live-uri după semifinalele 3 și 4

Semifinala 3 | SuperStar | Arenele Romane: Alexandru Precup: "Chop Suey! - System Of A Down"

Semifinala 3 | SuperStar | Arenele Romane: Alexandru Precup: "Easy - Faith no more"

Semifinala 3 | SuperStar | Arenele Romane: Daniel Șveț: "What Do You Want From Me - Adam Albert"

Semifinala 3 | SuperStar | Arenele Romane: Daniel Șveț: "Send Me An Angel - Scorpions"

Semifinala 4 | SuperStar | Arenele Romane: Naomi Prie: "Sail" - Awolnation

Semifinala 4 | SuperStar | Arenele Romane: Naomi Prie: "Another Brick In The Wall" - Pink Floyd

Semifinala 4 | SuperStar | Arenele Romane: Alessandro Mucea: "Keeping Me Alive" - Jonathan Roy

Semifinala 4 | SuperStar | Arenele Romane: Alessandro Mucea: "Belle" - Notre Dame de Paris

Concurenții calificați direct în live-urile SuperStar România:

În semifinala 1: Victoria Peșterean și Ana Stănciulescu

În semifinala 2: Maria Jugănaru și Romina Apostol

În semifinala 3: Alexandru Precup și Daniel Șveț

În semifinala 4: Alessandro Mucea și Naomi Prie

Concurenții care au primit Wild Card: Maria Ojică, Bianca Bîsceanu, Mădălina Țurcan și Artiom Topal

Doi dintre cei 4 concurenți cu Wild Card cântă în gala LIVE SuperStar România de pe 1 decembrie

Publicul și-a putut susține favoritul votându-l online sau prin SMS până a doua zi (după semifinala 4), la ora 24:00. Televotingul s-a desfășurat exclusiv pe teritoriul României.

Primii doi concurenți care au obținut cel mai mare număr de voturi s-au calificat în următoarea etapă și vor cânta în gala LIVE SuperStar România de pe 1 decembrie.

Ce se va întâmpla în LIVE-ul SuperStar România de pe 1 decembrie

Pe 1 decembrie, în prima gală LIVE, urcă pe scenă 1o concurenți. Ei se vor lupta pentru voturile celor de acasă și pentru calificarea în live-ul de vineri. Premiul cel mare, din finală, este de un milion de lei.