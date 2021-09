Irina Rimes a lansat "Навсегда", prima sa melodie în limba rusă - AUDIO

Apreciată pentru versurile sale poetice, Irina Rimes are parte de fani ce nu doar îi iubesc lirica, ci îi și urmează exemplul. Artista a primit în urmă cu ceva timp o poezie, făcându-i-se timida propunere de a încerca, dacă i se pare potrivit, să pună acest text pe muzică. Fanul ce i-a trimis versurile respective nu și-a dezvăluit identitatea, semnându-se A.C. Poeziei i-a dat titlul "Și azi e un altfel de ieri", păstrat de Irina și pentru piesa pe care urma să o compună luni mai târziu.

Zilele trecute, mesajul trimis de A.C. a fost împărtășit de Irina celor ce o urmăresc pe Instagram, în speranța că îl va găsi pe autorul poeziei, pentru a-i ceda drepturile de textier.

"Am postat și ieri și postez și astăzi acest Insta Story, în care vă rog să mă ajutați să găsesc autorul piesei "Și azi e un altfel de ieri". Istoria pe scurt este următoarea: am primit o poezie pe Instagram, care mi-a plăcut foarte mult. Am transformat-o într-o piesă, dar nu găsesc autorul acestei piese, pentru că nu mai găsesc mesajul pe Instagram. O să postez încă o dată poezia. Autorul s-a semnat A.C. Tare sper să-l găsim până luni. Ăsta e deadline-ul", a detaliat Irina pe Insta Story, publicând și textul poeziei primite în urmă cu mai bine de un an, respectiv pe 17 iulie 2020.