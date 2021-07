Ascultă imnul SAGA Festival, "Take Me Somewhere", interpretat de Antonia - AUDIO

Imnul SAGA Festival a fost scris de Valentijn Hoogwerf, Milou van Egmond și Antonia. Producția a fost realizată de Valentijn Hoogwerf, Olav Kristoffer Øyulvstad și Harald Magnus Øyulvstad.

"Sunt fericit să vă prezint imnul Saga festival, Take Me Somewhere. Este o onoare să fac asta împreună cu o artistă uimitoare, așa cum este Antonia. Ne-am dorit să creăm ceva special și, împreună cu ALDA și Global Records, am decis să facem o piesă care unește și spune o poveste despre oameni minunați, care iubesc festivalurile, trăiesc liberi și sunt mereu tineri. Ce e extrem de important pentru mine e faptul că acest imn vine într-o perioadă în care întreaga lume începe ușor-ușor să revină la normal. De aceea, am hotărât să lansam o piesă care dă o stare de bine, cu care oamenii să rezoneze și, cel mai important, pe care să danseze. Ne dorim să vă placă la fel de mult ca nouă. Suntem gata să o prezentăm live la Saga 2021, în septembrie", a spus Avalan.

Antonia: "Este o piesă care mă duce cu gândul la vară, distracție și libertatea de a trăi viața din plin!"

Vocea Antoniei și beat-urile lui Avalan transformă "Take Me Somewhere" în fundalul ideal pentru amintiri memorabile la SAGA Festival.

Lyric Video: Avalan x ANTONIA - "Take Me Somewhere"

Pe 10, 11 și 12 septembrie, în parcul Izvor, festivalierii se vor bucura de o serie de experiențe de neuitat și de artiștii preferați, doar pe scenele SAGA, în cadrul festivalului care va anima inima capitalei și va aduce o serie de show-uri spectaculoase, efecte pirotehnice uimitoare, design-uri extraordinare și un concept unic în România.