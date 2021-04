Horia Brenciu, la "Rețeaua de idoli": "Îmi e frică de penibil"

Horia Breciu este unul dintre cei mai longevivi, talentați și versatili artiști din România, trecând cu succes de la televiziune la actorie și la muzică de-a lungul unei cariere de aproape 30 de ani. Emisiuni precum "Robingo", "Tip Top Minitop", "Kiki RikiMiki" sau "Sarabanda" nu ar mai fi fost la fel fără Horia Brenciu, personalitatea lui expansivă punându-și amprenta asupra acestor show-uri televizate.

Invitat în emisiunea "Rețeaua de idoli", Horia a discutat deschis cu Irina Păcurariu atât despre viața personală, cât și despre cariera lui. Filmarea a avut loc la Academia lui de arte, un loc în care artisul se simte ca acasă. Horia Brenciu a răspuns fără inhibiții la întrebări legate de familie și viața în pandemie, în care singura scenă pe care mai poate urca este doar ecranul unui telefon.

Așa cum îl știm, expansiv, volubil si înzestrat din plin cu simtul umorului, Horia a mai vorbit și despre copii și tenis, noua lui mare iubire, dar și despre cât de vulnerabil ești fără public, sau cum a depășit anii în care nu și-a permis să-și sărbătorească ziua de naștere.

"Mă descopăr în fiecare zi. Mie îmi e frică de penibil! Am învățat, am trăit faze penibile în viața mea. Momentele penibile pe care le-am trăit au fost dureroase pentru mine - că au fost înlocuiri de nume Compact/Contact sau Margareta Pogonat/Margareta Pâslaru. Noua generație nu are frica de penibil. Eu le-am spus și elevilor mei că nu trebuie să faci momentul perfect, momentul de umanitate și stângăcie ajunge la sufletele oamenilor", a declarat Horia.