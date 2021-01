New Radicals va cânta din nou "You Get What You Give", după 22 de ani de pauză. Trupa se reunește grație lui Joe Biden

New Radicals, trupa americană de rock alternativ cunoscută pentru hitul "You Get What You Give", se va reuni la 22 de ani de la destrămare pentru a cânta la evenimentul virtual "Parade Across America", organizat de administrația Biden-Harris. New Radicals va închide ceremonia de inaugurare a lui Joe Biden.

"You Get What You Give", unul dintre hiturile anului 1998, se va auzi la evenimentul de celebrare a învestirii lui Joe Biden. Trupa New Radicals, ce s-a destrămat la doar un an de la lansarea acestei melodii, se va reuni după 22 de ani pentru a participa la evenimentul virtual "Parade Across America".

"Dacă există ceva pe acest Pământ, care ne-ar putea face să ne reunim, chiar și pentru o zi, este speranța că piesa noastră ar putea aduce chiar și cea mai firavă undă de lumină în aceste vremuri întunecate", a declarat vocalistul Gregg Alexander, potrivit Rolling Stone.

Piesa "You Get What You Give" are o semnificație aparte pentru administrația Biden-Harris. Melodia a fost folosită în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale de către soțul Kamalei Harris, Doug Emhoff. Această melodie a fost, totodată, și favorita fiului cel mare al lui Joe Biden, Beau, ce s-a stins din viață în 2015, după o luptă îndelungată cu cancerul.

"La micul dejun, Beau punea foarte des această melodie, pe care am considerat-o a fi piesa lui de suflet, "You Get What You Give", a trupei New Radicals", povestește Joe Biden în cartea sa biografică, "Promise Me, Dad".

VIDEO: New Radicals - "You Get What You Give"

New Radicals a activat în perioada 1997 - 1999, trupa coagulându-se în jurul vocalistului Gregg Alexander, care a compus și produs toate melodiile formației. Grupul a lansat un singur album - "Maybe You've Been Brainwashed Too", ce a inclus single-ul de debut "You Get What You Give", devenit hit în Canada și Noua Zeelendă. Piesa a intrat și în top 5 single-uri din Marea Britanie și în top 40 piese din SUA.

Trupa s-a destrămat cu puțin timp înainte de lansarea celui de-al doilea single, "Someday We'll Know". Gregg Alexander a continuat să compună și să producă piese pentru alți artiști, în 2015 fiind nominalizat la Oscar pentru piesa "Lost Stars" din filmul "Begin Again".