Urmărește-o pe Irina Rimes la Urbanist Sessions, într-o ipostază nemaiauzită până acum - VIDEO

Ce-i drept, Irina Rimes a abordat un stil rap/trap pe cel mai recent material discografic, "Pastila". Acela conține colaborări inedite cu Amuly, Bruja și Nane. Cu toate acestea, este prima dată când Irina vine într-o sesiune live cu un flow care te face să te ridici de pe scaun și sa rămâi surprins de abilitatea ei de a cânta rap.

Artista a fost invitată în cel mai nou episod Urbanist Sessions, proiect inițiat de Deliric în 2018. În cadrul acestuia, vin la microfon atât entuziaști la început de drum, cât și artiști cu experiență. Doc, Vlad Flueraru, Amuly, Bruja, Bvcovia sau Bitză sunt doar câteva dintre numele ce au luat parte la Urbanist Sessions.

Prezența Irinei Rimes a fost una surprinzătoare pentru fanii Urbanist Sessions, ea nefiind un artist de muzică rap/hip-hop. Deliric a ținut să lămurească publicul în legătură cu această alegere muzicală:

"Simt nevoia să vă explic puțin logica mea după care mă ghidez când aleg invitații la Urbanist Sessions. Am plecat de la început cu gândul de a crea un loc unde poți descoperi artiști mișto de care poate nu ai auzit. Am avut și artiști precum Bruja care au debutat la Urbanist și pe care nu îi știa absolut nimeni, dar și artiști precum Doc sau Bitză cu o cariera de peste 20 de ani in spate. Avem nevoie de artiști mari care să cânte la același microfon cu artiștii mai mici pentru a valida acest proiect și pentru a împărți din lumina reflectoarelor. Dacă ar fi un șir neîntrerupt de newcomers sau de artiști underground, prea multă atenție nu ar capta sesiunile și am eșua să ne atingem scopul pe care ni l-am propus de la bun început.

Mixul acesta între rap, trap, underground, mainstream etc. are scopul de a ajuta tocmai artiștii mai puțin cunoscuți. Iar cei mari care ne ajuta să asiguram acest mix, deși nu au nimic de câștigat, merită salutați", a scris Deliric pe Facebook.