VIDEO: Jon Bon Jovi a realizat un cover după un hit The Killers

Jon Bon Jovi a susținut recent un livestream în scopuri caritabile, cu acest prilej realizând un cover inedit. Acompaniat de trupa The Kings of Suburbia, muzicianul a reinterpretat o cunoscută piesă din repertoriul The Killers, "Mr. Brightside".

Cunoscut pentru munca sa filantropică, Jon Bon Jovi a susținut de curând un concert în sprijinul luptei contra COVID-19 și totodată în beneficiul afacerilor mici, puternic afectate de pandemie. Livestream-ul a fost transmis pe pagina de Facebook a Hampton Water, un producător de vin rosé codeținut de fiul de 25 de ani al muzicianului, Jesse Bongiovi.

"Suntem mândri că am fost în primele linii de la debutul acestei pandemii, oferindu-le alimente celor care au nevoie la restaurantele noastre din New Jersey și la banca noastră Long Island Food. A fost o decizie naturală de a face echipă cu fiul meu și cu apreciatul său brand, Hampton Water, totul în beneficiul World Central Kitchen (ONG care le oferă mâncare celor afectați de COVID-19)", a declarat Jon Bon Jovi.

În cadrul acestui concert susținut în scopuri caritabile, muzicianul a interpretat un cover neașteptat, după o populară trupă de rock indie și alternative. Jon Bon Jovi a cântat piesa "Mr. Brightside" de la The Killers, primul single și totodată primul hit al formației originare din Las Vegas.

Jon Bon Jovi a fost acompaniat de trupa The Kings of Suburbia, formată din muzicieni din New Jersey și New York. Trupa îi este alături lui Jon Bon Jovi la diferite evenimente. Din componența versiunii restrânse a formației fac parte Carl Gentry, Lorenza Ponce, Everett Bradley și Greg Mayo.

VIDEO: Jon Bon Jovi cântă "Mr. Brightside" de la The Killers

Întregul concert susținut de Jon Bon Jovi și The Kings of Suburbia poate fi urmărit mai jos. În cadrul acestui show, vocalistul Bon Jovi a interpretat în premieră piesa "Do What You Can", inspirată de perioada dificilă pe care o traversăm cu toții, de la debutul pandemiei.